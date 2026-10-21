Nákladní souprava se krátce po osmé hodině ráno při průjezdu pod železničním viaduktem zaklínila a poškodila výškovou zábranu, která upozorňuje řidiče na maximální povolenou výšku projíždějících vozidel. Na místě nyní zasahují hasiči z Holic a místem události nelze projet.
Hasiči odklánějí silniční dopravu. K zásahu byli povoláni také hasiči Správy železnic.
„Událost nemá vliv na provoz na železniční trati,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
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Kamion vjel do podjezdu a poškodil vedení, v Pardubicích kolabovala doprava
Zatím není jasné, kdy bude průjezd pod viaduktem znovu umožněn. Hasiči na místě nadále zasahují.
Za poslední měsíc jde o již třetí takový medializovaný případ, kdy řidič nerespektoval podjezdnou výšku pod železničním mostem. Na začátku října hasiči více než 24 hodin bojovali s vyproštěním kamionu s vrtnou soupravou pod mostem v pražské Krči. Policie odhadla škodu na několik desítek milionů korun. Z vyšetřování vyplynulo, že řidič porušil hned několik zákazů. Podle magistrátu neměl v oblasti co dělat, neboť zde platí zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Zároveň neměl ani povolení k nadměrné přepravě.
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Další, co se nevešel pod most. Zakleslý autobus blokoval dopravu ve Vysočanech
Zaseklý autobus pod viaduktem ve Vysočanské ulici v Praze vyprošťovalo v úterý ráno hned několik hasičských jednotek. Po vypuštění pneumatik se ho podařilo vysvobodit a ulevit tak provozu, který blokoval. Incident se obešel bez zranění.
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20. října 2026