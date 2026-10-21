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Nákladní souprava se zasekla pod viaduktem a strhla traverzu

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  10:15

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Řidič nákladní soupravy uvázl v Kostěnicích pod železničním mostem. (21. října 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Hasiči zasahují v Kostěnicích na Pardubicku, kde se nákladní souprava zaklínila při průjezdu pod železničním viaduktem. Vozidlo při průjezdu strhlo traverzu, která vymezuje maximální povolenou výšku vozidel. Místo je neprůjezdné.

Nákladní souprava se krátce po osmé hodině ráno při průjezdu pod železničním viaduktem zaklínila a poškodila výškovou zábranu, která upozorňuje řidiče na maximální povolenou výšku projíždějících vozidel. Na místě nyní zasahují hasiči z Holic a místem události nelze projet.

Řidič nákladní soupravy uvázl v Kostěnicích pod železničním mostem. (21. října 2026)

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Hasiči odklánějí silniční dopravu. K zásahu byli povoláni také hasiči Správy železnic.

„Událost nemá vliv na provoz na železniční trati,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.

Kamion vjel do podjezdu a poškodil vedení, v Pardubicích kolabovala doprava

Zatím není jasné, kdy bude průjezd pod viaduktem znovu umožněn. Hasiči na místě nadále zasahují.

Za poslední měsíc jde o již třetí takový medializovaný případ, kdy řidič nerespektoval podjezdnou výšku pod železničním mostem. Na začátku října hasiči více než 24 hodin bojovali s vyproštěním kamionu s vrtnou soupravou pod mostem v pražské Krči. Policie odhadla škodu na několik desítek milionů korun. Z vyšetřování vyplynulo, že řidič porušil hned několik zákazů. Podle magistrátu neměl v oblasti co dělat, neboť zde platí zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Zároveň neměl ani povolení k nadměrné přepravě.

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20. října 2026
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