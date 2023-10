Moravská Třebová chce od církve převzít kostel, hodnotný interiér roky chátrá

Vedle před lety opravené Křížové cesty a dominanty v podobě barokního sousoší Kalvárie od Jiřího Pacáka, který byl žákem Matyáše Brauna, působí interiér moravskotřebovského kostela Povýšení svatého Kříže jako pěst na oko.

Z venku vypadá jedna z nejcennějších památek ve městě jako nová, ovšem uvnitř je v dezolátním stavu.

„V minulosti byl kostel staticky narušen a hrozilo, že se zřítí část stěny. Tehdy nebyl mobiliář v tak hrozném stavu, jako je tomu dnes. Stavba samotná byla v daleko horším stavu než mobiliář. Dnes už je tomu přesně naopak,“ řekla už dříve Blanka Žouželková z městského odboru výstavby a územního plánování, pod který spadá i ochrana památek.

V kostele nechybí jen velká část mobiliáře kostela, která zmizela po nájezdech zlodějů na začátku 90. let, tou největší zkázou pro kostel je dnes dřevomorka, červotoč, vlhkost a plísně. Z vnějšku postupně opravovaná památka na Křížovém vrchu je lidem po většinu roku nepřístupná.

Vlastníkem kostela je církev, která kostel dlouhodobě nevyužívá. Moravskotřebovská radnice se už v roce 2015 pokoušela získat kostel do svého vlastnictví. „Město by mělo vyvolat jednání s majitelem památky o bezplatném převodu do svého vlastnictví,“ řekl tehdy zastupitel Radko Martínek.

Církev tehdy prodej městu odmítala, nyní kostel městu sama nabídla. „Důvodem je to, že církev kostel dlouhodobě nevyužívá a nemá vůbec kapacitu se o něj starat. My jako město bychom o tuto památku nechtěli přijít,“ uvedl starosta Pavel Charvát.

Převzetí kostela schválili zastupitelé

Převzetí kostela jednomyslně schválili zastupitelé Moravské Třebové tento týden, nyní budou převod schvalovat církevní orgány. Kostel podle starosty chátrá a trpí i interiér.

„Objekt sice nepadá, ale bude do něj potřeba dávat peníze. Bude nutné sehnat restaurátory, protože se rozpadly dva oltáře, další cenný obraz je rozložený po lavicích. Do kostela se také pomalu a jistě dává vlhkost,“ řekl Charvát s tím, že radnice se bude snažit na opravy získat peníze z grantů a dotací ministerstva kultury.

Hřbitovní kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven na místě původního dřevěného kostelíka ze 13. století. Původně byl v gotickém slohu, v roce 1602 městská rada rozhodla o jeho zásadní přestavbě, která se uskutečnila v letech 1603 až 1605. Stavitelem je Andreas Balzer ze slezské Nisy společně s kameníkem Christophem.

V roce 1700 strhla vichřice střechu a poničila věž. V roce 1785 město uvažovalo o zboření kostela, protože byl ve špatném stavu. O záchranu stavby se zasadili farníci z města a přilehlých obcí. V roce 1838 došlo k výrazné opravě kostela i nedaleké hřbitovní zdi.

V trojlodním kostele se nachází pět oltářů. Presbytář zdobí hodnotné malby J. T. Suppera z roku 1755. Na stropě je vyobrazena legenda o nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou. Boční freska zachycuje sestup Krista do předpeklí. Za hlavním oltářem jsou umístěny tři dřevěné kříže, které byly na vrcholu nedalekého Křížového vrchu do doby, kdy tam bylo vybudované kamenné sousoší Kalvárie.

Kostelní lavice pocházejí z roku 1632 a pro příslušníky cechů byly označeny malovanými cechovními znaky. Původní varhany z roku 1682 v roce 1877 nahradily varhany od firmy Rieger z Krnova.

Zvony ve věži kostela odlil třebovský kovolitec Jan Wágner. U vchodu do kostela stojí kamenný kříž z roku 1753, jehož autorem je kameník Sommer z Maletína.

Na venkovních stěnách kostela jsou dodnes umístěny renesanční kamenné náhrobní desky významných měšťanů a osobností Moravské Třebové. Některé umělecky hodnotnější náhrobníky jsou v lapidáriu v horní části hřbitova.

Jsou zde umístěny třeba náhrobní desky rodiny Litwitzů i náhrobník, který nechal zhotovit třebovský kat svým rodičům a dětem. Ke kostelu vede cesta s názvem Schody mrtvých z roku 1575.