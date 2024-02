Utrácení drůbeže ve velkochovu v Kosoříně pokračuje, v sobotu má být hotovo

„Jedna hala zůstala na pátek, od rána se plynují další dvě. Ověřili jsme si, že původní plán, že skončíme v sobotu, je reálný,“ uvedl Axmann. Utratit se musí přes 73 tisíc kusů drůbeže.

Zvířata se usmrcují oxidem uhličitým, který se napouští do utěsněných hal. Uhynulé slepice a kohouty zaměstnanci firmy nakládají a odvážejí do asanačního podniku v 40 kilometrů vzdáleném Žichlínku. Celková hmotnost chované drůbeže činí asi 300 tun. Do kafilerie také poputují všechna násadová vejce, z nichž se líhnou brojleři.

Po likvidaci se podestýlka a vnitřek odvětraných objektů kropí dezinfekčním roztokem, který bude působit 24 hodin, následně se může vše vyklízet a omýt.

„Neděli asi ponecháme jako den klidu, aby dezinfekce působila, lidé si také musí odpočinout. V pondělí by mohlo začít vyvážení podestýlky a příprava na závěrečnou dezinfekci,“ řekl Axmann. Bude následovat po týdnu, poté musí hospodářství zůstat 30 dnů bez zvířat a teprve potom je možné začít chov obnovovat, což se předpokládá v květnu.

Na likvidaci komerčního velkochovu v Kosoříně se podílejí kromě hasičů z Pardubického kraje a pracovníků pardubické Krajské veterinární správy také hasiči záchranného sboru z Hlučína a Jihlavy, kteří mají na starosti dekontaminaci techniky a osob. Kolem ohniska nákazy bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich platí mimořádná veterinární opatření.

Společnost Mach Drůbež patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku, podle informací na webu má na trhu přibližně 35procentní podíl. Týdně dodá chovatelům 2,5 milionu kuřat.

Kapacita farem je až 2,1 milionu slepic, které ročně snesou až 300 milionů vajec. Firma má i vlastní výkrmy brojlerů. Ve velkochovu v Kosoříně byla ptačí chřipka zjištěna i v roce 2007. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) bude stát firmě kompenzovat veškeré škody, společnost je odhaduje na několik desítek milionů korun.