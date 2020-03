První nakažený v Pardubickém kraji je pod dohledem doma, říká epidemioložka

Jak jste se o prvním případu v Pardubickém kraji dozvěděla?

Bylo mi to nahlášeno telefonicky laboratoří, že ve Fakultní nemocnici mají velice suspektní vzorek, který odpovídá genové typizaci COVID-19. Vzorek s podezřením na diagnózu byl odvezen do národní referenční laboratoře na konfirmaci, protože laboratoř v Hradci Králové nemá odpovídající certifikaci.

Muž si zavolal pomoc sám, nebo případ odhalily testy, které provádějí speciální odběrové týmy?

První příznaky u něj začaly 8. března. Zavolal na naši linku, že mu není dobře. Doporučili jsme mu, aby setrval doma, mezitím vyjel odběrový tým.

Víte, kam byl nakažený pacient převezen?

Je pod dohledem v domácím režimu. Pokud to nebude vyžadovat jeho zdravotní stav, s hospitalizací nepočítáme.

Speciální sanitka s řidičem a zdravotními sestrami z infekčního oddělení začala v kraji fungovat minulý týden. Za kolika pacienty už vyjížděla?

Odběrová stanice ke středečnímu ránu měla na kontě 28 odběrů. Dalších devět odběrů, z něhož vyšel právě ten velmi suspektní vzorek, se uskutečnilo během úterý. Další vzorky vyšetřuje infekční oddělení v Pardubicích. Dohromady se tedy můžeme bavit o padesáti odběrech.

Chystají se v souvislosti s odběry vzorků od pacientů nějaké změny?

Jedná se o tom, že Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje zřejmě poskytne do Svitav ještě jednu speciální sanitku a zacvičí zde dvě sestry, které by vyjížděly k odběrům. Záleží na další indikaci. Od té se bude vyvíjet rozhodnutí, zda bude k pacientům ve východní části kraje vyjíždět sanitka právě ze Svitav. Je to ale v kompetenci záchranné služby a krajských nemocnic.

V minulém týdnu jste také zprovoznili krizovou linku, na kterou se mohou lidé v souvislosti s dotazy na koronavir obracet. Na co se lidé nejvíc ptají a kolik jste vyřídili dotazů?

Je to různé. V minulém týdnu se nás lidé ptali hlavně, jaká je situace v Itálii, zda tam mohou jet. Situace se změnila o víkendu, kdy se mnozí cestovatelé vrátili z Itálie a na hranicích dostali esemesku, že mají kontaktovat hygienickou stanici. Zajímali se, jak mají řešit svoji situaci. Celkově jde asi o dvě třetiny volajících. Byli mezi nimi i zdravotníci, kteří se obávali, zda nebudou rizikoví pro své oddělení. Dále nám volají lidé, kterým není dobře. Radíme jim hlavně, jakým způsobem mají kontaktovat svého lékaře. Zbylé dotazy tvoří veřejnost, která se obává rozšíření koronavirové infekce v Česku.

Sama sloužíte na krizové lince. Kromě vás, kolik dalších lidí ji obsluhuje?

Na telefonní lince se střídáme čtyři pracovníci hygienické stanice od sedmi ráno do sedmi večer, o víkendu od 9 do 19 hodin.

Kolik telefonátů jste už stihli vyřídit?

Je to telefon za telefonem. Vždy závisí, co daný den přinese. Chvilkami je to dost náročné, člověk nemá čas se ani napít.

Překvapují vás reakce lidí?

Zatím to berou vcelku normálně. Většina lidí to vnímá jako prevenci o tom, jak získat informace po týdenní dovolené. Komu není dobře a má klinické příznaky, doporučujeme jim, aby zůstali doma a domlouvali se s praktickým lékařem, případně posíláme odběrový tým.