Divadelní premiéra bude i bez lidí. Spadlo by nakynuté těsto, říká režisérka

„My rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu konání akcí pro více než sto lidí samozřejmě respektujeme. Navíc jsme se rozhodli, že nebudeme hrát ani v našich komorních scénách, je zbytečné eskalovat už tak rozjitřenou situaci,“ říká ředitel městské scény Petr Dohnal.

Novou detektivní komedii Kena Ludwiga Sherlock v nesnázích však soubor tuto sobotu odehraje, jak bylo naplánováno. Bez ohledu na to, že herci budou muset stát před prázdným hledištěm, a na konci je tak nečeká obvyklý aplaus.

„Naše psychologie funguje úplně jinak než lidí, kteří mají své běžné rituály v životě. V pondělí před premiérou pro nás začíná týden pozitivního stresu. A když zhruba hodinu po vypuknutí tohoto stresu zjistíte, že nemáte týden, ale možná týdny dva až tři, tak vám trochu spadne řemen,“ vysvětluje režisérka inscenace Janka Ryšánek Schmiedtová.

Proto požádala alespoň o soukromou premiéru bez diváků. „Kdybychom dojeli v pátek do poslední generálky a pak to nechali být, bude to stejné, jako když necháte kynuté těsto zase spadnout. Je to škoda. Musíme to hníst, byť ještě nebudeme jíst, ale vše bude předpřipravené,“ líčí režisérka.

Zrušená představení chce divadlo nahradit

Východočeské divadlo mělo tento a následující týden na programu vedle této premiéry také derniéru Tančírny, řadu repríz a Velký výroční bál. Představení, která byla nebo budou zrušena, je divadlo připravené nahradit.

„Věřím, že se situace brzy zklidní a budeme moci pokračovat ve své práci. Jsme schopni začít hrát okamžitě, až to vláda povolí. Mezi plánovaná představení v dubnu či květnu se budeme snažit zařadit nynější zrušená,“ ubezpečil ředitel Dohnal.

Pokud nebude možné některé akce nahradit, divadlo bude vracet vstupné. O která představení půjde, bude ale jasné až ve chvíli, kdy zákaz skončí.

Výroční bál divadlo připravuje dál, město už svůj ples vzdává

V případě Velkého výročního bálu, který má v kalendáři vyhrazené datum 20. března, vedení divadla zatím nešetří optimismem.

„Pokračujeme v přípravách, jako kdyby se nic nedělo. Tento ples by měl být slavnostnější než ty předchozí, přece jenom slavíme 110. sezonu našeho divadla,“ řekla dramaturgyně Jana Uherová.

Podle ředitele Dohnala bude definitivně jasno příští středu. „Za týden vláda situaci vyhodnotí a podle toho budeme reagovat,“ řekl Dohnal.

Zástupci města, jehož ples je v prostorách divadla naplánovaný na 21. března, ale uvažují jinak.

„Nařízení vlády bude trvat minimálně dva týdny, spíše však čtyři týdny. Je tedy jasné, že nám nezbývá nic jiného, než městský ples zrušit,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Alexandra Tušlová.