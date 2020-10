O volby z auta v Pardubickém kraji zájem nebyl, za volant sedlo 180 voličů

Do čtyř drive-in míst Pardubického kraje, které zajistila armáda ve spolupráci s krajem a okresními městy v improvizovaných stanech, přijelo 180 voličů.

Z auta musel volit například pardubický radní za KDU-ČSL Vít Ulrych, protože je stále v karanténě.

„Vše proběhlo v pohodě. Voják mi řekl, ať si stáhnu trochu okno a podám mu občanku a potvrzení, že jsem v karanténě. Šlo to rychle, zajel jsem mezi dvě plenty, kde jsem dal lístek do obálky, a pak jsem ho dovezl k urně. Celou dobu jsem měl na obličeji respirátor, abych někoho neohrozil,“ uvedl Ulrych, povoláním lékař.

Náhodou volil přímo na parkovacím místě útočníka hokejového Dynama Martina Kauta, který je kvůli nákaze v mužstvu také v karanténě.

„Tímto bych chtěl hokejistům popřát brzké uzdravení a musím uznat, že jejich nemoc přišla vlastně i vhod. Jejich parkoviště u arény se tak dalo použít na volby,“ dodal Ulrych poté s nadsázkou. V Pardubicích přijelo hlasovat 78 lidí.



Ve Svitavách měli voliči k dispozici drive-in u sportovního stadionu.

„Krajský úřad po nás chtěl vytipovat prostranství, kde by volební místa mohla vzniknout. Nabídli jsme jim parkoviště u Fabriky, u městského úřadu a u stadionu. Z armády si vybrali parkoviště u stadionu, které se jim zdálo nejklidnější,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Čtyři vozy chtěly jen zaparkovat

Na parkovišti ve vojenském stanu bylo několik vojáků převlečených do ochranných obleků a u vjezdu hlídkovali v policejním autě dva policisté.

Ti větší práci než s usměrňováním voličů v autech měli s řidiči, kteří jsou zvyklí rozlehlé parkoviště využívat k odstavení auta. To ve středu možné nebylo. Byli však během jedné hodiny v převaze.

Mezi středeční dvanáctou a jednou hodinou odpolední přijela do mobilního stanoviště čtyři auta, která chtěla zaparkovat, v dalších třech lidé chtěli volit.

Až na jednoho voliče-řidiče, který si nebyl volebním místem jistý a předtím, než vjel k policejní hlídce, chvíli terén před vjezdem na parkoviště obhlížel, všichni věděli, co mají dělat. Ve dvou autech byli dva voliči, ve třetím voze byl volič sám. Na správné místo ke stanu s volebním komisařem je navedli policisté, kteří byli jinak před nevlídným počasím schovaní v autě.

Po ověření totožnosti si každý z voličů od muže v neprodyšném skafandru přebral obálku, do které vložil hlasovací lístek.

Žádný z voličů ale provizorní plentu na stanovišti drive-in nevyužil a rovnou popojel k dalšímu komisaři, který držel volební urnu. Komisař po každém vhození obálky volební schránku pečlivě vydezinfikoval.

„V Pardubickém kraji proběhly volby do krajského zastupitelstva a doplňovací senátní volby bez problémů. Stalo se jen, že volič přijel hlasovat do jiného okresu, než kam místně spadal, což vyřešil přejetím do správného drive-in místa,“ řekla Olga Dašková z právního a organizačního odboru Pardubického kraje, která měla volební agendu za hejtmanství na starosti.

Lidé v karanténě nebo izolaci směli volit pouze ve středu od 7 do 15 hodin. Oficiální krajské a senátní volby se však konají v pátek a v sobotu, kdy se volební místnosti zavřou ve 14 hodin.