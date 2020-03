Opilý mladík kašlal strážníkovi do tváře. Pak zalhal, že má koronavirus

Jednadvacetiletý muž původně nechtěl zaplatit za jízdu taxíkem, řidič tedy přivolal strážníky. I na ně byl ale opilý mladík drzý.

„Nechtěl nám sdělit svou totožnost. Když jsme jej vedli k autu, začal strážníkovi zblízka kašlat do obličeje,“ uvedl mluvčí městské policie Jiří Sejkora. Mladík vše navíc doprovodil hlášením, že má koronavirus.

„Došlo tedy na donucovací prostředky a převezení na záchytku. Tam muž nadýchal 1,72 promile,“ doplnil Sejkora.

Po vystřízlivění se opilec přiznal, že o koronaviru lhal a žádnou nákazu nemá. Nepodcenili však strážníci situaci, když na prvotní zmínku o koronaviru nijak nereagovali?

„V tu chvíli jinak reagovat nešlo. Mladík nejdříve kolegovi začal prskat do obličeje a tuhle ‚krásnou‘ informaci mu oznámil až později. Strážník sice prožil bezesnou noc, ale ráno po vystřízlivění pachatel řekl, že mu nic není, že chtěl hlídku jen pozlobit. O podcenění situace se určitě nejednalo, v tu chvíli tomu nešlo zabránit,“ dodal Sejkora s tím, že v případě, že by se nákaza skutečně potvrdila, okamžitě by následovalo vyšetření.

V návaznosti na tento případ městská policie v Pardubicích nafasovala ochranné brýle.

„Bylo to i kvůli tomu, že se virus přenáší i skrz oční sliznici a zrovna toto je věc, která se hlídkám na ulici stává. Podcenit nic nechceme, musíme se chránit, protože je nás málo,“ uvedl Sejkora.