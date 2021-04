V kraji přibude pět očkovacích center, stále však není dostatek vakcín

Zatímco na očkování v Pardubicích lidé z prioritních skupin musí několik dní čekat, v Moravské Třebové, Luži či ve Vysokém Mýtě mohou jít na řadu v podstatě okamžitě.



Vedení Pardubického kraje se proto rozhodlo uvolnit tlak na očkovací centrum v budově bývalé Reálky tím, že v Pardubicích v květnu otevře dvě další místa pro vakcinaci.



Obě centra budou fungovat kousek od sebe na Masarykově náměstí, jedno najdou lidé v poliklinice Kolf a druhé v paláci Magnum na třídě Míru. „Na poliklinice je poměrně hodně ambulancí a především dobrá dostupnost MHD a možnost parkování,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Nová očkovací centra vzniknou také v soukromých zařízeních v Hlinsku, České Třebové a v Chrudimi. „Od 1. května budeme registrovat dalších pět očkovacích míst, která byla vybrána proto, aby bylo rozmístění po kraji rovnoměrné a abychom posílili okresy, které jsou přetížené,“ uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN).

Společně s praktickými lékaři by tak kraj podle radních mohl očkovat rychlostí až devět tisíc vakcín za den. Současná rychlost očkování v Pardubickém kraji se pohybuje kolem dvou tisíc za den a ani v dubnu se nebude pravděpodobně nijak výrazně zvyšovat.

Stejně jako v celé zemi jsou totiž dodávky vakcín podstatně nižší, než vláda původně slibovala. I přesto je zde patrný jistý posun k lepšímu. Zatímco před týdnem přišlo do kraje 11 500 dávek vakcíny, tento týden jich má být přes 18 tisíc.

Pro praktiky je vakcíny stále málo

Očkování v kraji Celkem vykázaných očkování: 81 286 Počet dávek vakcín k 5. 4.:

Pfizer 63 990

Moderna 10 900

AstraZeneca 13 600

Celkem 88 490 Očkovací centra: Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Litomyšl, Seč a dále v Brandýse nad Orlicí, Jevíčku, Vysokém Mýtě, Žamberku, Moravské Třebové, v Rybitví a v Luži.



Pro pacienty, kteří čekají na očkování od svého praktického lékaře, se nic zásadního nezmění. Vakcíny AstraZeneca, kterou lékaři používají, je méně než málo. V tomto týdnu je to pro více než 200 ordinací 700 dávek.

Dále praktici obdrží už jen 1 300 dávek vakcíny Moderna, kterou kraj lékařům původně nechtěl dát s vysvětlením, že to podmínky výrobce neumožňují. To ministerstvo zdravotnictví odmítlo a vedení kraje po důrazných protestech lékařů před čtrnácti dny nakonec změnilo názor.

I když je vakcíny málo, přesto se podle hejtmana může stát, že už příští týden nebude v některých centrech koho očkovat. Dojdou tam totiž zájemci z kategorie 70 plus.



„Už se blížíme okamžiku, kdy fronta například v Litomyšli a ve Svitavách skončí a budeme řešit, koho očkovat, pokud nám neotevřou další skupiny obyvatel a lidé z Pardubic nebudou chtít přejíždět jinam,“ řekl Netolický.

„Stát dosud nerozhodl, kdy přijdou na řadu lidé nad 65 let. Teprve počítá a zvažuje. Myslím si, že to mělo být dávno určeno. Je to zcela nepřipravené, ztěžuje nám to práci v kraji, těžko se na to reaguje,“ řekla Matoušková.

Kraj si navíc dlouhodobě stěžuje, že dostává společně s Ústeckým a Středočeským krajem méně vakcín na počet obyvatel než jiné regiony.