Šmejdi nabízejí roušky po telefonu, vydávají se za zástupce pojišťoven

„Prodejci vystupují jako zástupci zdravotních pojišťoven. Lidi oslovují po telefonu,“ uvedla mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Pokud by pojišťovny skutečně pomůcky takto nabízely, jistě by to nebylo za peníze, uvedl magistrát.

Jeden takový hovor absolvovala seniorka z Pardubic, která se okamžitě obrátila na magistrát. Šmejdi jí nabízeli prodej a dovoz ochranných roušek proti koronaviru. Bylo jí sděleno, aby nadiktovala svou adresu a připravila si platební kartu, konkrétní cenu pomůcek však podvodníci v telefonu nesdělili.

„Radnice proto apeluje na všechny občany a zejména seniory, aby nabídku od údajných zástupců pojišťoven ignorovali a v žádném případě nic neplatili,“ dodala Koubková.

Úřad zatím eviduje tento jediný případ, pokud by se s podobnými podvodníky setkal ještě někdo další, měl by ihned informovat magistrát, případně radnici příslušného městského obvodu.

Oficiální dodávka ochranných pomůcek by měla do Pardubic dorazit v sobotu dopoledne.

„Přivezeme pro vás dva miliony respirátorů N95, pět milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí, 120 tisíc ochranných obleků a 50 tisíc testů, celkem 134 palet a 106 337 kilogramů. Držte nám palce,“ slíbila Armáda ČR