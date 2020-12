Pro záchranu životů slouží v Litomyšli jen jedno lůžko místo čtyř

Litomyšlská nemocnice měla deset let na iktovém centru určeném pro východní části Pardubického kraje čtyři lůžka neurologické JIP. Letos v únoru začala podle informací MF DNES omezování centra a nyní tam funguje místo čtyř už jenom jedno monitorované lůžko na ortopedii.



„Pandemie koronaviru má bohužel vliv i na provoz tak důležitých zdravotnických provozů, jakým iktové centrum bezesporu je. Důvody jsou především personální,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Podle náměstkyně léčebné péče Litomyšlské nemocnice Zdenky Fenclové bylo nutno přistoupit k řízenému omezení péče na jednotlivých odděleních, především pak těch s plánovanou péčí. Uvedla, že nedošlo k zásadnímu omezení péče o pacienty s iktem, a to hlavně díky využití lůžek ARO.

„Zatímco v roce 2019 bylo v litomyšlském iktovém centru provedeno 63 trombolýz, za období leden až listopad 2020 to bylo 67 trombolýz. Z těchto čísel je patrné, že se o pacienty v našem regionu dokážeme i za těchto náročných podmínek zcela postarat,“ říká Zdenka Fenclová.

Ministerstvo zdravotnictví však vyhlásilo ve svém věstníku proces takzvané akreditace iktových center, během kterého chce posoudit, zda jednotlivá pracoviště splňují všechny podmínky. Ty zahrnují v případě Litomyšle mimo jiné i provoz čtyř specializovaných lůžek JIP. Žádá i dvacet lůžek neurologického oddělení, kterých je nyní ve skutečnosti jen osm a jsou jen na ortopedii. Požadavky ministerstva nyní v Litomyšli neplní. Reálně tak hrozí, že nemocnice vysoce specializované centrum neobhájí.

„Tlačím na otevření iktového centra v původních prostorách, pro nás je důležité zachování akreditace, prostory jsou připraveny, snažíme se sehnat personál,“ uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN).

Léčba na ředění krve v kraji by byla téměř nemožná

Podle doporučení odborné společnosti musí být léčba na ředění krve u nemocného zahájena do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků a do jedné hodiny po jeho převzetí do nemocniční péče po transportu Zdravotnickou záchrannou službou. Pokrytí kraje jen z Pardubic bez iktového centra v Litomyšli proto prakticky není možné. „Mým cílem je zachovat iktové centrum, protože obsluhuje východní část kraje, což je nějakých 250 tisíc obyvatel,“ uvedla Matoušková.

Současná situace na iktovém centru společně s koronavirem může být pro osud specializovaného pracoviště i celé nemocnice nebezpečná. Už dvacet let se v Pardubickém kraji potichu hovoří o tom, že pro pět nemocnic s akutní péčí tu není dost místa.

Před lety vedení krajských nemocnic nahlas řeklo, že Litomyšl a Chrudim by se měly omezit spíše na plánované zákroky. K tomu ale nikdy nedošlo, pravděpodobně kvůli tomu, že jde o politicky velmi nepopulární opatření. Místo toho se nemocnice mění potichu a bez diskuse s veřejností.

V minulosti Litomyšlská nemocnice přišla o porodnici, zrušila ji kvůli údajnému nedostatku lékařů na dětském oddělení. Vedení kraje také plánovalo přesun iktového centra do Ústí nad Orlicí.



Letos vedení nemocnic chtělo tamní chirurgii zaměřit jen na plánovanou péči a zrušit ústavní pohotovost. Kvůli protestům lékařů i vedení města k tomu nedošlo. Nicméně tento rok začali z úsporných důvodů vyhodnocovat během ústavní pohotovosti rentgenové snímky pro Litomyšl ve Svitavské nemocnici.

Matoušková k tomu řekla, že podle jejího názoru má Litomyšlská nemocnice v síti nemocnic kraje nezastupitelné místo.