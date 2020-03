Iveco kvůli koronaviru odstaví výrobu, zaměstnance poslal domů i Megatech

„Po odpolední směně v pátek 27. března firma zahájí odstávkový režim utlumení výroby. Do konce měsíce března s významně omezeným počtem zaměstnanců proběhne dokončení nezbytných technologických a logistických procesů a zakonzervování výroby. Následný restart předpokládáme po Velikonocích,“ uvedla mluvčí společnosti Iveco Czech Republic Katarína Němcová.

Cílem přijatého opatření, které se dotkne převážné většiny zaměstnanců, je minimalizovat dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost firmy.

Vůči zaměstnancům bude během odstávky uplatněna překážka na straně zaměstnavatele.

„Zaměstnanci mají na výběr, buď začnou čerpat svoji dovolenou jako náhradu mzdy ve výši sto procent nebo využijí překážky v práci a dostanou náhradu mzdy ve výši 80 procent průměrného výdělku,“ dodala Katarína Němcová.

Vysokomýtský výrobce autobusů vyrobil loni 4612 autobusů, což je nejvíc za dobu existence firmy. Až 93 procent výroby šlo na export.

Uzavření automobilek začíná doléhat na subdodavatele

Utlumit výrobu na minimum už musel v pondělí největší zaměstnavatel na Hlinecku, společnost Megatech Industries.

Na výrobce plastových dílů dolehlo uzavření evropských závodů koncernu Volkswagen včetně automobilky Škoda Auto i zastavení výroby aut v kolínském závodu skupiny TPCA. Hlinecký závod rakouské firmy se sídlem v Lichtenštejnsku je hlavním zákazníkem těchto automobilek a v současnosti zaměstnává kolem 400 zaměstnanců.

Pozastavit výrobu na 14 dní se dohodlo vedení společnosti s odbory.

„Ve středu bylo ve výrobě 18 operátorů plus obslužný personál, kteří pracovali na některých zakázkách. Dohromady šlo asi o 40 zaměstnanců,“ řekla předsedkyně odborů v hlineckém Megatechu Alena Šírová.

Vedení firmy se spolu s odbory domluvilo, že většina zaměstnanců bude doma pobírat 60 procent mzdy.

„Kdo má dovolenou z roku 2019, čerpá dovolenou. Kdo má přesčasovou práci, tak má také 100 procent, a kdo nemá ani jednu z těchto možností, tak je na 60 procentech,“ dodala Šírová.

Přijatá opatření platí od pondělí do konce příštího týdne. „Začátkem dubna se s vedením společnosti budeme domlouvat na dalším postupu,“ informovala šéfka odborů.

Další firmy v kraji pracují i na různých krizových scénářích, pokud by jim vypadli zaměstnanci, kteří by museli do karantény.

Dinaska se bojí o pec, proškoluje další zaměstnance

Například společnost P-D Refractories, která má ve Svitavách závod na zpracování žáruvzdorného materiálu dinas, přijala celou řadu opatření, aby nenadálá odstávka podniku vážně nepoškodila výrobní technologii.

„Náš provoz není jednoduché odstavit. Pokud se mají pece vypnout, jde o zdlouhavý proces. Za normálních okolností se vůbec nevypínají. Odstávka trvá měsíc, v nouzovém režimu 20 dní,“ sdělil ředitel společnosti Jiří Kyncl s tím, že 200 metrů dlouhá pec na výpal dinasu je ve Svitavách jediná v České republice.

Firma, která své výrobky vyváží z 85 procent do celého světa, teď proto proškoluje dalších čtrnáct lidí pro případ nenadálého výpadku šesti pracovníků obsluhujících pec.

„V případě, že by nám onemocněli pracovníci obsluhy, měli bychom velký problém. Z důvodu bezpečnosti nejsme schopni vypnout pece ze dne na den. Pokud by totiž vyzdívky peci prudce zchladly, začaly by praskat. Když bude zchlazovací režim pecí probíhat pod kontrolou zaměstnanců, tzn. budou se dělat technická opatření mechanického charakteru, nic se nestane a pec může poté znovu najet,“ objasnil Kyncl opatření v závodě, který zaměstnává 240 lidí.

Výrobu jako takovou koronavirus zatím neomezuje, kontrakty má firma nasmlouvané dlouho dopředu. Dinasové tvarované cihly se používají k vyzdívkám vysokoteplotních pecních agregátů v různých průmyslových odvětvích, například ve sklářství, výrobě oceli či v koksárenství.