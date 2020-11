Personál se drží skvěle, vzkazují z domovů, kde bojují s nákazou covid-19

Domov na rozcestí ve Svitavách, kde pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením, nemá od jara ani jednoho nakaženého.

„Krouží to kolem nás, ale jsme ve střehu. Skoro každý den se objeví někdo, kdo měl nějaký rizikový kontakt. Tyto zaměstnance preventivně nezařazujeme do služeb, střídáme se v týdenních turnusech,“ říká ředitelka Domova na rozcestí Svitavy Jaroslava Filipová.

Svitavy patří k nejméně zasaženým městům v Pardubickém kraji, navíc klienti se přesunuli z bývalého kláštera do bytů a nových domků. Žádný přecpaný ústav pod jednou střechou a tudíž i větší šance se nákaze ubránit.

„V případě nákazy zakonzervujeme jednu domácnost a neonemocní nám 70 klientů naráz,“ uvedla Filipová.

Svitavské zařízení je spíše výjimkou. V posledních týdnech se objevují nová a nová ohniska nákazy v jednotlivých zařízeních.

Lůžka v krajských nemocnicích se plní V Pardubickém kraji stoupá počet nakažených pacientů, kteří leží v nemocnicích. Nyní je jich přes 300, podle vyjádření hejtmana Martina Netolického jich může být na konci měsíce až 700. Kraj využívá i volné kapacity v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, kde může být až 80 lůžek.

V domově pro seniory ve Sloupnici pomáhá deset vojáků, protože nákaza zasáhla i personál. Zasažené bylo Sanatorium Topas, domov pro seniory v Hlinsku, Litomyšl, Anenská Studánka, Vysoké Mýto...

„Prozatím armáda nebyla povolána do těchto zařízení, zvládají to,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Příští týden začne vládou nařízené povinné testování klientů domovů pro seniory a dalších lůžkových a pobytových služeb.

Podle vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Heleny Zahálková bylo v pátek nakaženo přibližně 280 klientů a kolem 200 zaměstnanců.

„Myslíme, že na vrcholu stále ještě nejsme. Uvidíme, až se otestují všichni zaměstnanci, obávám se, že toho bude víc. Musím ocenit personál, zatím se drží skvěle,“ uvedla Zahálková.

Někde mají podzimní vlnu za sebou

Současně ale platí, že některá zařízení už mají covidovou vlnu z podzimu 2020 za sebou. Například domov se zvláštním režimem v Litomyšli.

„Tři týdny zde covid byl, všichni klienti infekci měli, tento týden jsme ukončili zvýšená dezinfekční opatření. Nemusíme se v tuto chvíli bát, že mezi klienty zavlečeme nákazu, protože jsou imunní,“ uvedla ředitelka Centra sociální pomoci města Litomyšle Alena Fiedlerová.

Konec infekce už vyhlížejí i v Anenské Studánce. „Teď už doufám máme po hlavní vlně. Teplotu má dnes de facto jeden člověk,“ řekla Jitka Beránková, ředitelka Domova u studánky se zhruba 70 lidmi se zdravotním postižením.

„U klientů jsme během celého října měli zhruba padesát pozitivních testů. Teď jsme snad z nejhoršího venku,“ uvedla ředitelka, která oceňuje, že s péčí pomáhají středoškolští studenti z Ústí nad Orlicí i dvě řádové sestry z Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti.

Řada zařízení ale hlavní nápor teprve zažívá. Jako je to například v druhém litomyšlském domově pro seniory. „Máme 15 nakažených klientů z padesáti. Fungujeme ve staré budově, jsou tu společné toalety a vícelůžkové pokoje, je to hodně složité to zvládnout,“ uvedla Alena Fiedlerová.