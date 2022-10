Expresy po opravě kolejí rychleji nepojedou, koridor přes Pardubice je plný

Práce pokračují v Brandýse i Blansku Modernizace I. tranzitního koridoru v údolí Tiché Orlice skončí v červnu 2023. V letošní stavební sezoně stavbaři pracovali na traťovém úseku od odbočky Bezpráví do Brandýsa nad Orlicí a na liché kolejové skupině v železniční stanici Brandýs nad Orlicí. Aktuálně jsou do konce roku naplánovány v Brandýse práce na totožném úseku, na sudých kolejích, tj. na č. 2 a č. 4. V letošním roce dojde ke zrušení zastávky Bezpráví bez náhrady. „Ke konci září letošního roku máme dokončeno cca 60 procent prací. Uvedení traťového úseku do plného provozu se předpokládá na konci roku 2023, přičemž poslední nezbytná výluka skončí na konci června 2023,“ sdělila mluvčí skupiny Vinci Iveta Štočková. Práce pokračují i na traťovém úseku Blansko – Brno. Mezi Adamovem a Brnem již na železničním svršku došlo ke kolejovému propojení celého úseku. Probíhá montáž trakčního vedení, protihlukových stěn, nástupišť, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Pokud jde o mosty, propustky, tunely apod., jsou hlavní práce převážně dokončeny a probíhají pouze finální dokončovací. „Dokončeno je cca 80 procent všech prací. Výluka pro potřeby stavby bude ukončena 9. prosince 2022 a provoz na trati by měl být obnoven 11. prosince 2022,“ uvedl mluvčí skupiny Subterra Vladislav Beneš.