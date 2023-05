Konec „honeckerů“, České dráhy pro Pardubický kraj pořídí osm nových vlaků

Kdo pravidelně cestuje vlakem mezi Pardubicemi, Chocní a Českou Třebovou a nemá zrovna štěstí na rychlíkový spoj, čeká ho na hlavní koridorové trati velký návrat v čase.

Zejména v létě, kdy panují úmorná vedra atakující tropickou třicítku, nejeden cestující proklíná více než třicet let staré velkoprostorové vozy s označením Bdtmee. Asi nejnenáviděnější vozy na české železnici na rozdíl od starších „kupéček“ mají, až na pár modernizovaných vagonů, jen malá výklopná okénka, která k ochlazení interiéru moc nepřispívají. Podobně by se dalo mluvit o nepohodlných sedačkách a tak dále.

Na konci roku 2025 by těmto mukám měl být konec. České dráhy pro Pardubický kraj nechají vyrobit osm nových elektrických jednotek.

Nepůjde o jediné nové vlaky, které se v barvách národního dopravce na regionálních tratích objeví. Už v druhé půlce roku či napřesrok by z polské Bydhošti mělo dorazit sedm motorových jednotek Regiofox od společnosti Pesa, které mají omladit vozový park hlavně na trati Pardubice – Havlíčkův Brod.

„Vzhledem k insolvenci původního dodavatele České dráhy definitivně opustily původní plán modernizovat v rámci celé republiky desítky osobních vozů řady Bdmtee, tedy takzvaných ,honeckerů’ pro provoz v regionální dopravě. Proto nás zajímá, jakým způsobem budou tato vozidla pro náš kraj nahrazena,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který o tomto tématu jednal před pár dny s Českými drahami.

„Mělo by se jednat celkem o osm kusů elektrických jednotek EMU 140 s maximální traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině, které by měly být nasazeny na trati 010 mezi Kolínem a Českou Třebovou od prosincové změny jízdního řádu v roce 2025,“ uvedl Netolický s tím, že tato vozidla by měla zajišťovat přes 20 procent celkového zasmluvněného dopravního výkonu.

Nové bezbariérové a klimatizované vlaky s minimální kapacitou 140 míst k sezení by měly nabídnout Wi-Fi síť, zásuvky 230V a USB konektory pro dobíjení mobilů, tabletů a další drobné elektroniky.

Podle náměstka generálního ředitele ČD Jiřího Ješety pro osobní dopravu nové vlaky budou revoluční změnou ve veřejné dopravě.

„Vytvoříme tak podmínky pro pohodlné cestování všem lidem se sníženou schopností pohybu a orientace, ať jsou to osoby na vozíku, rodiče s malými dětmi v kočárku, senioři, nebo lidé, kteří mají dočasně sníženou mobilitu, třeba kvůli léčení úrazu,“ popisuje Ješeta s tím, že ve vlaku budou k dispozici také zásuvky na dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků nebo elektrokol.

Vozidla mají být vybavena i evropským zabezpečovačem ETCS, který se Správa železnic zavázala do roku 2030 instalovat i na regionální tratě.

6. května 2023