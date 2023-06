Údolím Tiché Orlice vede bezpečnější trať, modernizace stála 4 miliardy

Na papíře a nakonec i přímo v terénu to vypadá slibně. Stavbaři za dva a půl roku trať mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí posunuli díky investici za 4,16 miliardy korun do jedenadvacátého století. Nové je prakticky všechno. To hlavní se však nezměnilo. Trasa se dál kopíruje klikatící se údolí Tiché Orlice a proto je a také vždy bude pomalá.

„Oblouky o malém poloměru nám bohužel nedovolují zvýšit maximální rychlost na více než 110 kilometrů v hodině při jízdě pod ETCS,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Před rekonstrukcí soupravy úsekem projížděly rychlostí 80 až 120 kilometrů za hodinu.

Komplexní rekonstrukcí prošlo trakční vedení, staré zabezpečovací zařízení nahradil nový elektronický autoblok. Výraznou modernizací prošly tři přejezdy a přibylo bezmála čtyři sta metrů protihlukových stěn, stavbaři opravili mosty. Zrušením zastávky Bezpráví a vybudováním nové odbočky železničáři podstatně zvýšili propustnost trati, hlavně v případě mimořádností či výluk.

„Navíc regionální spoje dříve zastavující v Bezpráví už nebudou narušovat jízdu dalších vlaků. Stabilitu dopravy jsme od samotného začátku vnímali jako prioritu,“ uvedl Svoboda. Zastávku využívali o víkendu hlavně chataři a výletníci.

Proměnou prošlo nástupiště i nádražní budova

Obnova železniční infrastruktury odstranila propady rychlosti a zvýšila bezpečnost. Proměnila se také brandýská stanice, moderní nástupiště a podchod nabízí komfortní přístup k vlakům, novou fasádu i okna dostala výpravní budova.

Rekonstrukci stanice ocení i řidiči a chodci na přejezdu přímo ve stanici, výrazně se totiž zkracuje doba jeho uzavření. Z modernizace těží rovněž nákladní doprava, vlakům slouží výhybna s dostatečně dlouhými kolejemi.

Stát dlouho doufal, že koridor v tomto úseku touto dobou už povede jinou trasou, že se napřímí. Hledání nejvhodnější varianty bylo však stejně komplikované jako je zdejší terén a skončilo až v roce 2019. To už bylo zřejmé, že dvojkolejku v údolí není možné využívat dál a tvářit se, že v tomto stavu vydrží do začátku třicátých let, kdy je plánována napřímená trasa koridoru s pětikilometrovým tunelem pod Oucmanicemi.

A tak se stát rychle vrátil k plánům na opravu staré trasy, kterou podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) chystal na konci tisíciletí. „Dlouho plánovanou modernizaci z poloviny devadesátých let minulého století zhatily povodně v roce 1997, které si pro rychlé obnovení provozu vyžádaly především nezbytné opravy poničených mostů,“ uvedl Kupka.

Ten řekl, že koridor je nejfrekventovanější železniční cestou v Česku i ve střední Evropě.

V pátek se otevřou také dvě další nástupiště na nádraží v Pardubicích, které dráhy rovněž modernizují.