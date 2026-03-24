Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Milan Zlinský
  10:43
Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém řeší i v Chrudimi, tam ale spolupráce s firmou TextilEco pokračuje.

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko pardubického nádraží. (24. března 2026) | foto: David Půlpán, MF DNES

Byla to často ostuda a hlavně to působilo demotivačně pro ty, kteří chtěli staré oblečení ekologicky recyklovat.

Například v únoru někdo na konečné autobusu na sídlišti Závodu míru vypáčil kontejner společnosti TextilEco. Oblečení se tam několik dní válelo na dešti a bylo jasné, že celý obsah kontejneru poputuje na skládku.

Problémy byly často i v Žitné ulici na Karlovině. Tam nádoba přetékala každý měsíc a lidé pak házeli pytle s oblečením všude kolem. O to, aby byl nepořádek dokonalý, se pak postarali lidé, kteří v nich hledali použitelné kousky. Podobná situace byla k vidění i jinde ve městě.

Není tak divu, že radní řekli dost a firmu zajišťující ekologický sběr starého textilu vyměnili. „Výběrové řízení město vypsalo poté, co vyhodnotilo dosavadní stav sběru textilu jako neuspokojivý a zároveň ukončilo smlouvu s předchozím poskytovatelem služby,“ uvedla tisková mluvčí města Pardubice Ivana Dolanová.

Na přelomu března a dubna se tak v Pardubicích začnou objevovat nové kontejnery firmy Dimatex CS. Politici doufají, že kvalita služby půjde nahoru. „Chceme, aby měli obyvatelé Pardubic možnost snadno odevzdat nepotřebné oblečení a další textil tak, aby mohl být znovu využit nebo ekologicky zpracován. To se bohužel v poslední době nedělo. Hlavně od Nového roku, kdy jsme po firmě TextilEco chtěli, aby lépe plnila smlouvu, tak přišel pravý opak. Společnost prakticky rezignovala na vyvážení nádob a výsledek byl nepořádek kolem nich,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Podle ní je dokonce možné, že nádoby budou v ulicích přibývat tak, aby nebyly věčně plné, jak se stávalo v minulosti. „Nyní ve městě funguje 41 kontejnerů na textil, které nová společnost nahradí, nicméně můžeme jich tu mít až 80, pokud uvidíme potřebu a najdeme další vhodná stanoviště. Služba zahrnuje nejen pravidelný svoz a zpracování textilu, ale také instalaci kontejnerů, jejich údržbu a opravy i zajištění čistoty v okolí stanovišť,“ doplnila Jiřina Klčová.

Problémy řeší i v sousední Chrudimi

Právě poslední věta je důležitá. Služby města Pardubice každý rok musely utratit stovky tisíc za úklid kolem kontejnerů, které se nevyvážely moc často. Pracovnice firmy TextilEco však důvody konce její společnosti v Pardubicích nechtěla moc komentovat a odkázala na telefonní číslo, které nikdo nebral ani nereagoval na dotaz SMS. Vyjádření se nakonec redakci podařilo získat prostřednictvím e-mailu.

„V Pardubicích již naše kontejnery nemáme, protože spolupráce přestala být dlouhodobě udržitelná. Svoz a řádné třídění textilu dle zákonných požadavků je dnes velmi nákladný proces (zejména s ohledem na rostoucí množství textilu, s tím spojené náklady na dopravu a zpracování), a proto již není možné tuto službu poskytovat zdarma. Město Pardubice odmítlo na službu finančně přispívat, a proto jsme byli po 14 letech nuceni spolupráci s politováním ukončit,“ uvedla prostřednictvím e-mailu Karolína Vepřková z firmy TextilEco.

Podobné starosti, jako mají Pardubice, řeší i jinde. Nedávno třeba v sousední Chrudimi. „Co se děje kolem kontejnerů na textil, přesahuje únosné meze. Kontejnery na textil v lednu nevyváželi, nepořádek byl obrovský. Bylo to něco strašného,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Město zvažovalo, že likvidaci textilu zajistí místo firmy TextilEco technické služby, bylo by to podle starosty ale podstatně dražší řešení. Chrudim s dodavatelem prodloužila smlouvu, platit bude až zpětně. „Máme tam tříměsíční výpovědní lhůtu,“ uvedl starosta.

„Vzhledem k vysoké frekvenci plnění ve větších městech se může stát, že se kontejnery zaplní krátce po vývozu, což může dočasně vést k nepořádku v jejich okolí. Situaci proto řešíme úpravou svozových intervalů a nastavením podmínek s městem tak, aby bylo možné reagovat na reálnou vytíženost stanovišť. S městem Chrudim jsme se dohodli na úpravě podmínek, která situaci stabilizuje. Kontejnery zde svážíme pravidelně - přibližně jednou týdně,“ uvedla Vepřková k situaci v Chrudimi.

Jen málo oblečení se použije

Podle ministerstva životního prostředí končí textilní odpad jako palivo v cementárnách, na skládkách a ve spalovnách, tzv. textilní trhanina se používá jako izolace staveb, výplně autosedaček a tlumicí prvky ve vozidlech. V České republice dále vznikají projekty na výrobu stavebních desek z odpadního textilu. Do dalšího prodeje se podle dat dostane naprosté minimum vyhozeného oblečení.

Přesto Pardubice chtějí službu lidem dál nabízet. „Nově získala zakázku společnost Dimatex CS, která bude městu za každý umístěný kontejner odvádět ročně 1 205 korun bez DPH. Pardubice díky systému sběru textilu získají také finanční přínos – do městského rozpočtu by mělo ročně přibýt zhruba 49 tisíc korun, pokud zůstaneme u stejného počtu kontejnerů jako doposud,“ dodala Klčová.

Bezdomovci se vloupali do kontejneru na textil a udělali si z něj ložnici

Než se však objeví nové kontejnery, musí město uklidit po těch starých a také dát lidem možnost v překlenovací době někde tento odpad odkládat.

„Neutěšenou situaci pomohly řešit Služby města Pardubic. Ty přistavily velkoobjemové kontejnery na řadu nejvytíženějších stanovišť ve městě, a to do doby, než se kompletně povede vyměnit stávající kontejnery končící společnosti za nové. Zároveň je možné odkládat nepoužívané oblečení, které patří do kontejnerů na textil, na všech sběrných dvorech ve městě a tato možnost bude platná i po zavedení nové odběrné společnosti,“ dodala mluvčí Dolanová.

