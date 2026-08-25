Výhrůžka kulkou děsila v noci lidi, dalšího agresora zpacifikoval kolemjdoucí

Noční klid poblíž Bubeníkových sadů v Pardubicích narušil v noci ze soboty na neděli muž, který hlasitě vyhrožoval kolemjdoucím a snažil se za každou cenu vyvolat konflikt. Ke svým nadávkám s xenofobním podtextem přidal i žádost, aby mu žena podala z tašky zbraň a následně prohlásil, že „dá někomu kulku do palice“.
Jeho slova vzbudila obavu o vlastní bezpečí mimo jiné i u oznamovatele, který se obrátil na linku 112. Na místo hned vyrazili strážníci městské policie společně s republikovými příslušníky, kteří začali po dvojici pátrat.
„Hlídka strážníků nakonec muže a ženu dohledala několik set metrů od místa oznámení. Ani jeden z nich však u sebe naštěstí žádnou zbraň neměl,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Mužovo jednání bylo vyhodnoceno policisty i strážníky jako porušení pravidel občanského soužití, které nelze brát na lehkou váhu. „Pro člověka, který takové věci slyší, nemusí být v danou chvíli snadné rozpoznat, zda jde pouze o prázdné výhrůžky, nebo má dotyčný v úmyslu skutečně někomu ublížit. Zvlášť pokud jde o zbraň,“ uvedl Sejkora. Hlídka incident na místě řešila uložením příkazového bloku.
Opilý agresor narazil
Událost podobného charakteru řešili pardubičtí strážníci také minulé úterý. Na linku 156 přijali hned několik oznámení o muži, který v ulici Bratranců Veverkových napadal lidi.
„Na místo okamžitě vyjela hlídka. Ještě před jejím příjezdem se podle strážníků agresivní muž dostal do konfliktu s neznámým kolemjdoucím, který si však jeho chování nenechal líbit a začal se bránit. Agresora se mu podařilo zpacifikovat natolik, že až do příjezdu hlídky zůstal ležet na zemi,“ dodal Sejkora.
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Noční hádce v parku přihlížela čtyřletá dívka, její matka nadýchala tři promile
Následně hlídka zjistila, že se jedná o padesátiletého muže, kterého dobře znají. Jeho stav navíc ovlivňoval alkohol, test ukázal 3,56 promile v dechu. Jeho dvaačtyřicetiletá partnerka na tom byla ještě o poznání hůř, nadýchala totiž neuvěřitelných 4,25 promile. Jako bonus si alkohol dopřávala na místě, kde to městská vyhláška zakazuje. Oba skončili na záchytné stanici.