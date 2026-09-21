Dovolíte? Spor kvůli výstupu z autobusu skončil napadením, zasahovali strážníci

Konflikty ve vozech městské hromadné dopravy v Pardubicích nejsou ničím výjimečným. Většinou jde ale o místa k sezení, což nebyl případ nedělního sporu dvou cestujících v autobuse MHD, který směřoval od centra směrem k hlavnímu nádraží.
Dvaatřicetiletý muž se blížil ke své zastávce a chtěl vystoupit. V cestě mu však stál o rok mladší cestující, kterému se podle mluvčího strážníků za žádnou cenu nechtělo uhnout. Ani po několika žádostech muži neumožnil projít ke dveřím.
„Vystupujícímu nezbylo nic jiného, než se kolem muže protlačit. Přitom pochopitelně došlo k fyzickému kontaktu, při kterém byl překážející mírně odstrčen z cesty. Ten to ovšem pojal jako výzvu a vystupujícího udeřil a kopl,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
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Napadený muž hned po vystoupení z autobusu zavolal na linku městské policie. „Přivolaná hlídka autobus dojela a agresora se podařilo během krátké chvíle najít,“ dodal Sejkora.
Za své nevhodné chování si nakonec od strážníků jednatřicetiletý muž odnesl pokutu ve výší pět tisíc korun.