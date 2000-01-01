náhledy
Pardubice si již potřetí pozvaly na sekání trávy koňským spřežením v Podzámeckém biotopu, který je součástí Tyršových sadů, Josefa Hradce z Dolního Jelení. Tato technologie napomáhá k zachování druhové pestrosti květnatých luk, kopyta koní půdu rozrývají a díky tomu semena lépe klíčí. Navíc šetří naftu i ovzduší. Pro dvojici čtyřletých hřebců bylo letos sekání premiérou.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Je třeba hlídat, že kosa seká při dostatečné rychlosti, kterou musí koně jít, aby se neucpávala.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
V momentě, kdy se kosa ucpe trávou a přestane správně fungovat, je nutno ji manuálně opravit. Podle Josefa Hradce se stroj ucpe ve chvíli, kdy koně nejdou dostatečně rychle.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Plemení hřebci českého norika Dexter a Šedok, kteří pochází z Hřebčína mezi lesy, jsou za každý svůj výkon náležitě odměněni. Podle jejich chovatele však není tráva jen odměnou pro koně, ale zároveň i zárukou jejich klidnějšího chování.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Tráva se po sekání odklidí a pomocí starých postupů se nasuší na seno.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Trávu je nutné odklízet i v průběhu sekání, aby se kosa neucpávala.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Josef Hradec používá kosu z padesátých let od výrobce Knotek Jičín. Ta má klasickou převodovku a těhlici, která pohání kosu. Tento typ má už svoji historii a potřebuje adekvátní údržbu.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Josef Hradec v Tyršových sadech sekal trávu již potřetí. Jak sám říká, této technologii je věrný i doma.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Dexter a Šedok se letos poprvé setkali s koňskou sekačkou. Podle jejich chovatele zvládli úkol na výbornou.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Výhody sekání tímto způsobem jsou znatelné. Tráva se provzdušní, roste úplně jiné kvítí, které se postupně z měst vytrácí, a v trávě se drží brouci i motýli.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Sekat se mělo už minulý týden, ale vzhledem k nepříznivému počasí se muselo odložit. Déšť není vhodným počasím pro sekání trávy.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Tento typ sekání je tradice, kterou se Hradec snaží ukazovat tak, aby se na ni nezapomnělo.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES
Zkušenost a celoživotní praxe je hlavním klíčem úspěšného sekání takzvanou koňskou sekačkou Josefa Hradce. Pochlubit se může mimo jiné i účastí na mistrovství Evropy v Německu v orbě, kde se umístil na šestém místě.
Autor: Pavel Schönwälder, MF DNES