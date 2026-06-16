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OBRAZEM: Zachování tradice pro mladé generace. Koňská sekačka šetří naftu i ovzduší
Kam se čtyřmi miliony kubíků zeminy? ŘSD představilo plán pro novou silnici na Brno
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo starostům závěry dokumentace EIA k nové silnici I/73, která má propojit Svitavy s Brnem. Po prázdninách se uskuteční veřejné projednání. Poprvé má být...
Vrah nechtěl platit dceři zastřelené ženy odškodnění půl milionu, soud mu vyhověl
Vrchní soud v Praze se v úterý zastal seniora, který dostal za vraždu své spolubydlící vedle dvanácti let vězení i povinnost odškodnit její dceru půlmilionem korun. Odsouzenému však připadala částka...
Nad přehradou Seč se objevila vzácná „ohnivá duha“, tvoří se jen výjimečně
Přestože období kolem letního slunovratu astronomům kvůli krátkým nocím a chybějící úplné tmě příliš nepřeje, milovníkům vesmíru může i tak nabídnout mimořádné zážitky. Na denní obloze se nyní...
Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují technologie
Tvrz Bouda prošla modernizací interiérů vchodového srubu KS-22a, ve kterém se otevřela nová prohlídková trasa. Život obránců na tvrzi přibližuje nový film, animace i holografická projekce. Do...
OBRAZEM: Zachování tradice pro mladé generace. Koňská sekačka šetří naftu i ovzduší
Pardubice si již potřetí pozvaly na sekání trávy koňským spřežením v Podzámeckém biotopu, který je součástí Tyršových sadů, Josefa Hradce z Dolního Jelení. Tato technologie napomáhá k zachování...
Jak dopravit 25 tisíc diváků. Projekt pardubické haly řeší zásadní problém
Stavba arény u pardubické Cihelny s kapacitou až 25 tisíc lidí by pro město znamenala dopravní komplikace. Není třeba jasné, kdo a jak doveze diváky na zápasy nebo koncerty. Podle územní studie by...
Nad přehradou Seč se objevila vzácná „ohnivá duha“, tvoří se jen výjimečně
Přestože období kolem letního slunovratu astronomům kvůli krátkým nocím a chybějící úplné tmě příliš nepřeje, milovníkům vesmíru může i tak nabídnout mimořádné zážitky. Na denní obloze se nyní...
Ještě se přiblížit Nymburku? Máme na to, věří kouč Pardubic. Před fanoušky smekl
Nejprve požádal o odklad rozhovoru proto, že chce hráčům kolektivně poděkovat v šatně. Jenže tenhle záměr Janu Šotnarovi, trenéru pardubických basketbalistů, věru nevyšel. Příznivci Beksy se s jeho...
Motyčka se odmlčel. Oblíbené letní kino v Pardubicích může letos zůstat zavřené
Každoroční jedinečnou atmosféru letního kina v Pardubicích může letos vystřídat ticho. Reálně totiž hrozí, že se bezplatně filmy promítat nebudou. Dlouholetý šéf letního kina Jan Motyčka nekomunikuje...
Stavba nového hotelu u pardubického letiště je nejistá, vojáci jsou proti
Nápad má logiku. Postavit hned vedle terminálu Jana Kašpara v Pardubicích hotel. Volné pozemky tam jsou, navíc místo vedle pardubického letiště je pro turisty ideální. Jenže nyní se zdá, že akce...
OBRAZEM: Zachování tradice pro mladé generace. Koňská sekačka šetří naftu i ovzduší
Pardubice si již potřetí pozvaly na sekání trávy koňským spřežením v Podzámeckém biotopu, který je součástí Tyršových sadů, Josefa Hradce z Dolního Jelení. Tato technologie napomáhá k zachování...
Vrah nechtěl platit dceři zastřelené ženy odškodnění půl milionu, soud mu vyhověl
Vrchní soud v Praze se v úterý zastal seniora, který dostal za vraždu své spolubydlící vedle dvanácti let vězení i povinnost odškodnit její dceru půlmilionem korun. Odsouzenému však připadala částka...
Čestní občané Henlein a Gottwald? Město se od rozhodnutí předchůdců distancovalo
Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...
Opravdu poslední zápas za Nymburk. Sehnal si uvědomil konec, pak zazářil
Už 21. titul za posledních 22 dohraných ligových ročníků získali nymburští basketbalisté, slavili po těžké bitvě na sedm zápasů proti Pardubicím. Takové vyvrcholení nabídla domácí nejvyšší soutěž...
Nymburk slaví titul! Pardubice senzaci nedotáhly, v Game 7 vládl favorit
Nymburští basketbalisté slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili v Praze na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91:74 a...
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Les návěstidel a stožárů jako na dlani. Nad českotřebovským uzlem se otevřela lávka
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z kabiny lokomotivy. Po dnešku by však šotouši mohli dodat, že těsně za ní následuje nová lávka nad největším železničním uzlem v České Třebové. Pod měděnou...
Postižený muž za pár stovek „pronajal“ bezdomovcům svůj byt, pak radši nocoval jinde
Neobvyklý případ dvou neomalených bezdomovců museli nedávno řešit strážníci v Pardubicích. Muž a žena tam přesvědčili mentálně postiženého, aby jim za pětistovku „pronajal“ svůj byt v chráněném...