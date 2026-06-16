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OBRAZEM: Zachování tradice pro mladé generace. Koňská sekačka šetří naftu i ovzduší

Pavel Schönwälder
  13:48
Pardubice si již potřetí pozvaly na sekání trávy koňským spřežením v Podzámeckém biotopu, který je součástí Tyršových sadů, Josefa Hradce z Dolního Jelení. Tato technologie napomáhá k zachování druhové pestrosti květnatých luk, kopyta koní půdu rozrývají a díky tomu semena lépe klíčí. Navíc šetří naftu i ovzduší. Pro dvojici čtyřletých hřebců bylo letos sekání premiérou.
Pardubice si již potřetí pozvaly na sekání trávy v Podzámeckém biotopu, který... Při sekání je třeba dohlížet na kosu, která musí sekat při dostatečné... V momentě, kdy se kosa ucpe trávou a přestane správně fungovat, je nutno ji... Plemení hřebci českého norika Dexter a Šedok, kteří pochází z Hřebčína mezi... Tráva se po sekání odklidí a pomocí starých postupů se nasuší na seno. (15.... Trávu je nutné odklízet i v průběhu sekání, aby se kosa neucpávala. (15. června... Josef Hradec používá kosu z padesátých let od výrobce Knotek Jičín. Ta má... Josef Hradec v Tyršových sadech sekal trávu již potřetí. Jak sám říká, této... Dexter a Šedok se letos poprvé setkali s koňskou sekačkou. Podle jejich... Výhody sekání tímto způsobem jsou znatelné. Tráva se provzdušní, roste úplně... Sekání jednoho hektaru trvá téměř celé dopoledne. Pomocníci pak následně... Koně si po náročné práci musí odpočinout. (15. června 2026)

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