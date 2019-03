Závodiště hostí zimní koňské polo, sníh dovezly náklaďáky z Vysočiny

Zatímco jinde se v zimě koňské pólo hraje na zamrzlých jezerech či pod sjezdovkou, v Česku se odehraje při derniéře kluziště na pardubickém závodišti.



Rovinaté Pardubice se sněhem v březnu počítat nemohly, a tak tam zhruba 200 kubíků sněhu navezla nákladní auta. V době, kdy teploty přeskočily do nadprůměrných hodnot, se od pátku do neděle koná na kluzišti mezinárodní turnaj Taxis snow polo.

„Turnaj koňského póla na sněhu je unikátním projektem. Odehrávat se bude na ledové ploše, která bude pokryta sněhem, který díky vývoji počasí a nízké nadmořské výšce v Pardubicích přivezeme z Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě,“ řekla tisková mluvčí pořádajícího Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Umělý led se musí propojit se zhruba pěticentimetrovou vrstvou zhutněného sněhu. I tak musí mít koně speciální podkovy. A to hned ze dvou důvodů. Gumové zábrany v podkovách slouží k tomu, aby se koním do podkov nedostal sníh, který by se jim tam jinak nabalil a vytvořil nebezpečný sněhový podpatek, s nímž nelze běhat a hrozí zranění.

Taxis snow polo na závodišti Zahájení turnaje je dnes v 15 hodin, o půl hodinu později nastoupí ke svému zápasu děti. Hlavní program se bude odehrávat v sobotu opět v odpoledních hodinách, finálový zápas začne v 17 hodin. To je také jediný den, kdy se platí vstupné. „Lístky se prodávají v síti Ticketstream nebo přímo na závodišti. Vstupné je 180 korun, děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma,“ řekla mluvčí Dostihového spolku.

„Koně mají na podkovách také hřeby, které brání v uklouznutí, když dojde ke kontaktu podkovy se sněhem,“ řekl Jan Průcha z České asociace hráčů koňského póla.

Kvalitu sněhu bude udržovat právě ledová plocha, na níž se bude hrát. Chlazení zaručuje, že sníh neroztaje dřív, než hráči odpálí první míček.

Na turnaji se představí čtyři týmy reprezentující Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, čtvrtý tým bude složen z hráčů z celé Evropy.

Každý tým má čtyři hráče, ovšem na zmenšené ploše o velikosti 58 x 26 metrů se bude hrát podle takzvaných aréna pravidel a do hry tedy půjdou vždy tři hráči.

Pro diváky bude připraven doprovodný program včetně možnosti koňské polo si vyzkoušet. Koně, kteří jsou speciálně na pólo trénovaní, budou zájemcům k dispozici společně se speciální pálkou - maletou a dalšími pomůckami pro tento netradiční sport.

Koňské pólo se hraje v Česku od roku 2006. Pro tento sport užívají jezdci speciální plemeno koní vyšlechtěné v Argentině. To vzniklo křížením argentinských pracovních koní a polokrevníků. Tudíž mají v sobě jednak poslušnost a rychlost.

Tito koně mají ve svém nejvyšším bodě (v kohoutku) 150 centimetrů, z této výšky hráči pohodlně dostanou pálkou na zem a míček odehrají. Pro pólo se však výborně hodí i bývalí dostihoví koně, kteří se do tohoto sportu začínají zapojovat. Koňské pólo na ledu se v České republice vidí jen výjimečně, podobný turnaj hostil před třemi lety Špindlerův Mlýn.