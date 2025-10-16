Mění se politika Pardubic, spojení stran může zajistit vítězství ve volbách

Milan Zlinský
  10:43
Dlouhé roky na sebe místy velmi ostře štěkali na jednání pardubického zastupitelstva. A teď spolu vytvoří velké politické těleso. Strany Žijeme Pardubice a Pardubáci se spojí a klidně můžou ve městě vyhrát příští komunální volby.
V Pardubicích dojde ke spojení dvou výrazných politických lídrů Františka...

V Pardubicích dojde ke spojení dvou výrazných politických lídrů Františka Brendla (vlevo) a Jakuba Rychteckého. | foto: Pardubáci/Žijeme Pardubice

Radnice Pardubice
Lídr Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký.
Náměstek František Brendl
Z výsledku komunálních voleb nejvíc profitují Jakub Rychtecký a René Živný.
8 fotografií

Komunální volby 2022 v Pardubicích

ANO 28,84 %
SPOLU 20,23 %
Žijeme Pardubice 11,11 %
Společně pro Pardubice 10,51 %
Piráti 10,43 %
SPD 7,81 %
Naše Pardubice 7,25 %
KSČM 1,98 %
STAN 1,80 %

Volební účast: 40,89 %

Dlouholetý náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice a radní města František Brendl, který šéfuje sdružení Pardubáci, potvrdili, že společně jednají. „Hotovo ještě není. Ale jsme blízko konečné dohody,“ shodují se oba výrazní politici.

Ještě před pár lety by na jejich spolupráci nikdo nevsadil. Brendl jako lídr opozice vlastně osm let kritizoval Rychteckého za to, jak dělá náměstka primátora Martina Charváta z hnutí ANO.

Jenže před komunálními volbami v roce 2022 si Brendl řekl, že už má dost suché opoziční skývy chleba, a tak svoje Pardubáky zaparkoval do koalice místních sdružení, která vystupovala pod názvem Společně pro Pardubice.

„Chceme se vyhnout tomu, aby propadávaly hlasy. Jestli chceme mít nějakou pozici na radnici, musíme se spojit,“ říkal Brendl a jeho plán vlastně vyšel.

Společně pro Pardubice získalo přes deset procent hlasů, za což bralo čtyři mandáty, a společně s ANO a se Žijeme Pardubice sestavilo radniční koalici s většinou jediného hlasu v zastupitelstvu.

Rival byl blízko. Pardubické ANO dostalo před komunálkami varování

A letos se trend spojování posouvá na další úroveň. Pardubáci se včlení do sdružení Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého. „Na základních principech jsme se už dohodli. Budeme vystupovat pod společným názvem Žijeme Pardubice. Potenciál takového uskupení by mohl být veliký. Mohli bychom lidem nabídnout hodně osobností,“ uvedl Jakub Rychtecký, který do politiky vstoupil v dresu sociální demokracie.

Ten však nedávno definitivně odložil, když se šéfka strany Jana Maláčová rozhodla nejstarší českou politickou stranu zařadit do koalice Stačilo! „Ne, už se vracet do sociální demokracie nebudu. Tahle kapitola je uzavřená,“ uvedl Rychtecký, který tak vlastně napodobuje cestu hejtmana Martina Netolického. I on jako bývalý sociální demokrat pro krajské volby vytvořil lokální sdružení, které je v každých volbách velmi silné.

A o pozici strany, bez které nepůjde po příštích volbách složit na radnici smysluplnou koalici, budou nyní usilovat i Rychtecký s Brendlem. „Obě občanská sdružení mají podobný program. Lidsky jsme se nyní v koalici poznali, nemáme spolu žádný problém. Víte, že o spojení lokálních stran usiluji dlouhodobě. Nyní jsme blízko vytvoření skutečně silného uskupení,“ řekl Brendl, který zřejmě pod značku Žijeme Pardubice přivede i další partaje.

Patrioty, za které kandiduje třeba Jiří Lejhanec, k sobě přilepil už dříve, nyní se to samé může stát se Sdružením pro Pardubice. To vede další náměstek primátora René Živný. „Máme za sebou první oťukávání. Nejsme nijak daleko. Ta myšlenka je zajímavá, určitě se o ní budeme v SPP bavit,“ uvedl Živný.

Naopak se zdá, že k projektu se nepřipojí starosta Svítkova Petr Králíček, který je zároveň lídrem uskupení Pardubice pro lidi. Ten si jednak například v šestém obvodě drží autonomii a kandiduje čistě za svou značku a také o něj nemusí být zájem u ostatních. Policie totiž na radnici ve Svítkově vyšetřuje machinace se zakázkami malého rozsahu.

„Se mnou se zatím nikdo nebavil. O spojení pánů Brendla a Rychteckého vím, ostatně spolu kandidovali už v krajských volbách. My se nikam necpeme, uvidíme, jak se situace nakonec vyvrbí,“ uvedl Petr Králíček.

Ovšem i bez něj by Žijeme Pardubice nabralo sílu, která dělá vrásky politickým soupeřům. „Pokud by toto spojení dopadlo, tak je jasné, že vznikne velmi silná strana, která nám bude brát voliče. A nejen nám,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Čistě mechanickým sečtením hlasů z minulých voleb by obě místní sdružení měla přes 21,5 procenta hlasů. A to by z nich dělalo druhého v pořadí za vítězným ANO.

„Ideální by bylo spojit všechna místní sdružení, abychom mohli lépe konkurovat ANO a ODS. Bohužel se sdružením Naše Pardubice, které vede Filip Sedlák, taková domluva není možná,“ dodal Brendl s odkazem na hlasitého opozičníka, který se s vedením města často hádá.

