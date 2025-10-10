Pardubice už myslí na komunální volby. Chystají novou silnici, byty i útulek

Milan Zlinský
  15:56
Přesně rok zbývá do komunálních voleb. A to je přesně ta doba, kdy politici zvyšují úsilí. Právě nyní je vhodná chvíle na spouštění projektů tak, aby se bylo v kampani čím pochlubit. Pardubice budou v následujících měsících investovat. Koupí propojku k budoucímu terminálu na Dukle, připraví byty v Husovce nebo konečně spustí výstavbu útulku pro ztracená zvířata nedaleko letiště za 60 milionů korun.
Radnice Pardubice

Radnice Pardubice | foto: Radek Kalhous

Vedení Pardubic během pár měsíců zahájí hned několik větších investičních akcí. Nedávno vypukla demolice bývalých kasáren na Višňovce, která nahradí nová základní škola zhruba za miliardu korun. Na další investice už radní vyčleňují peníze. První miliony tak poputují třeba na přípravu výstavby nového bytového domu v Husově ulici.

Stavba nové školy začne demolicí kasáren TGM, ta odstartuje během pár týdnů

„Polyfunkční dům Lávka v Husově ulici bude prvním projektem komunitního bydlení, kde vznikne 60 cenově dostupných nájemních bytů velikosti 1 + kk a 2 + kk jako bydlení pro seniory a startovací byty pro mladé, ale také s mateřskou školou pro 50 dětí, komunitním prostorem a zahradou. Nyní schválené finance míří na projektovou dokumentaci, kterou zajistí Rozvojový fond Pardubice,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město také odkoupí za 26,7 milionu korun od společnosti Chládek a Tintěra pozemky a vybudovanou silnici nedaleko Parama. Jde o sjezd ze silnice I/37, ze kterého se řidiči pohodlně dostanou k plánovanému parkovacímu domu u lávky přes koridor a dále do Milheimovy ulice a na Duklu.

„Propojovací komunikace do ulice K Vápence napojí celou komerční zónu a zlepší dopravní dostupnost této části města. Současně Dopravní podnik města Pardubic dokončuje výběrové řízení na výstavbu strategicky významného parkovacího domu na Terminálu Jih, který výrazně posílí městskou dopravní infrastrukturu. Nová silnice zároveň odlehčí dopravě v Teplého ulici. Sjezd plánujeme zpřístupnit lidem do konce roku,“ uvedl primátor Jan Nadrchal.

U obchvatu postaví stezku

Další větší dopravní projekt je příprava nové cyklostezky v délce 3,1 kilometru, která povede podél plánovaného jihovýchodního obchvatu od Dražkovic do Pardubiček, s napojením mezi stanovištěm záchranky a společností Foxconn na silnici do Černé za Bory.

„Letos dáme pět milionů na přípravné a projektové práce – například archeologický průzkum, přeložky sítí či technický dozor. V roce 2026 pak půjde dalších 15 milionů na samotnou výstavbu, která bude probíhat společně s Ředitelstvím silnic a dálnic při budování obchvatu města. Cyklostezka vytvoří dosud chybějící bezpečnou spojku mezi městskými částmi,“ řekl Rychtecký.

A dalších 60 milionů musí radní sehnat na dlouho odkládanou stavbu nového útulku pro opuštěná zvířata. Ten má totiž stavební povolení a díky tomu město může brzy začít vybírat firmu. „Když se vše podaří, příští rok by mohla být zahájena výstavba,“ řekla pro ČTK náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Město řeší přemístění psince ze Štrossovy ulice na vhodnější místo už hodně dlouho. A to hlavně kvůli tomu, že se dlouho nedařilo najít vhodné místo. Kdekoliv politici zapíchli prst do mapy, tak se buď vzbouřili lidé z okolí, nebo se vyskytly jiné problémy.

„Útulek se připravuje 16 let, jsem moc ráda, že máme stavební povolení. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že by nás nemělo nic zastavit, abychom útulek postavili. Stavební povolení je nejdůležitější krok, který potřebujeme,“ řekla Klčová.

Útulek vyjde na 60 milionů

Město má hotový projekt a se stavebním povolením může začít připravovat výběrové řízení na stavební firmu. Podle Klčové je reálné, že se v příštím roce začne útulek stavět. „Zastupitelstvo na to bude muset vyčlenit finance. Do příštího rozpočtu na rok 2026 budeme dávat částku na výstavbu útulku. Bude to okolo 60 milionů korun. Doufám, že se nám to podaří vysoutěžit trochu níž,“ řekla Klčová.

Útulek udělá místo pro nový domov seniorů, opuštěná zvířata zamíří k letišti

Útulek bude stát za letištěm, od zástavby rodinných domů ho oddělí stromy a keře, které chce město sázet. Míst pro stavbu útulku mělo město několik. Všechna se z různých důvodů pro stavbu nehodila. Radnice uvažovala o lesoparku na Dukle, dvou lokalitách ve Starých Čívicích či prostoru na Hůrkách.

Proti lesoparku se ohradila veřejnost, nehlasovali pro to ani zastupitelé a v jednom případě vznikl spor o vlastnictví betonových žlabů na jednom z pozemků. Ve Starých Čívicích byly v dalším případě pozemky moc blízko daňčí obory.

Lokalita za letištěm patří Nadaci pro rozvoj města Pardubic, podle územního plánu je určena pro lehkou výrobu, která tam ale nebude, protože poblíž jsou rodinné domy.

Projekt město mírně upravilo, protože ho mělo hotový pro jiné místo. Útulek má nyní navržené větší zázemí pro veterinu. Služebnu tam budou mít i psovodi městské policie a jejich psi tam budou v kotcích.

„Útulek bude lépe poskládán, aby na sebe navazovala karanténa a ubikace. A budou tam venkovní výběhy, které v útulku ve Štrossově ulici chybí. Výběhy budou směrem k lesu. V okolí jsou louky, bude se tam dobře venčit,“ dodala Klčová.

Nepřehlédněte

