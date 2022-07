ČSSD v komunálních volbách v Pardubickém kraji schová svoji značku

Sociálním demokratům krvácejícím kvůli spojenectví s Andrejem Babišem před krajskými volbami v roce 2020 nikdo nevěřil. Pádu do bezvýznamnosti se vzepřel jen hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nekandidoval za ČSSD, ale pod hlavičkou své nové koalice 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj.

Oranžovou nahradil fialovou a mělo to úspěch.

Teď se jeho odklon od nepopulární strany stal inspirací pro komunální politiky, které čekají v září volby do obecních a městských zastupitelstev. Poznávacím znamením pro nová seskupení složená z členů strany a nezávislých kandidátů, je slovo v názvu, které Netolickému přineslo úspěch: „prosperující“.

V někdejší baště ČSSD tak kandiduje Prosperující Moravská Třebová s podporou ČSSD a 3PK, k dispozici je i 3PK pro prosperující Žamberk či Za prosperující Chrudim. Jen v krajském městě zvolili sociální demokraté název Žijeme Pardubice.

Sociální demokraté nesouhlasí, že si hrají s voliči na schovávanou. Namítají, že už řadu let lidovci kandidují v Chrudimi, v České Třebové či na krajské úrovni za koalice, v jejichž názvu odkaz na KDU-ČSL chybí.

„Je to v podstatě to samé, co léta dělají lidovci a nikoho to nevzrušuje. Jde o propojení zkušenějších politiků, s nezávislými kandidáty a mladými lidmi,“ řekl bývalý místostarosta Chrudimi Miroslav Tejkl z ČSSD.

Značku ČSSD neschovávejme, říká lídr v Poličce

Jeden z mála sociálních demokratů, který to vidí jinak, je Tomáš Hořínek. V Poličce kandiduje za ČSSD jako lídr.

„Stojím si za tím, že název strany by měl být vidět, neměli bychom se za nic schovávat. Naopak si myslím, že je teď nejvyšší čas ne značku potopit, ale ukázat, že to s transformací a nastartováním strany myslíme vážně a ne jít po lukrativních místech,“ řekl Hořínek.

Dodal, že motivaci ostatních sociálních demokratů však chápe. „Nechci říct, že by se straníci schovávali pod jiné značky, ale ono to tak prostě je. Když to pohnojili nahoře vstupem vlády s panem Babišem, proč by to ti členové měli dole vyžírat,“ říká otevřeně třiačtyřicetiletý kandidát, který v dřívějších dobách jako nestraník působil v zastupitelstvu na malé obci.

Jedním z hlavních motorů odklonu od letité značky v kraji je hejtman Martin Netolický. A to i přesto, že je místopředsedou ČSSD. Vysvětluje to tím, že spojení s nezávislými kandidáty na místní úrovni straně nakonec pomůže.

„O tomto konceptu jsem hovořil opakovaně před krajskými volbami. Jako cestu vidím právě to, že se naši členové zapojují do různých sdružení, hnutí, místních seskupení a fungují tak, jak byli zvyklí v minulosti. To, že je spojuje nějaká myšlenka, je z mého pohledu správná věc,“ řekl Netolický.

Hejtman je šéfem koalice 3PK, která vznikla spojením ČSSD a hnutí Společně pro kraj. V této roli nyní podporuje kolem padesáti kandidátek v Pardubickém kraji.

„Projekt je založen na tom, že někde máme samostatně kandidátky, někde spolupracující, někde kandidují s naší podporou, někde kandiduje přímo sociální demokracie,“ popsal Netolický.

Podobný obrat od uvadající značky předvedla v minulosti například ODS v Přelouči. Dlouholetá starostka Iva Burešová v roce 2014 po fiasku Nečasovy vlády úspěšně kandidovala v místních volbách za seskupení „Patrioti pro Přelouč, ODS, NK“.

Za čtyři roky pak šla do voleb opět za ODS, která mezitím nabrala sílu a respekt. Zda se něco podobného povede ČSSD, tím si nejsou jisti ani ti nejvěrnější. „Jsem ve straně tak dlouho jako málokdo, ale takhle zlou situaci nepamatuji,“ uvedl Miroslav Tejkl, který byl zakládajícím členem ČSSD v roce 1989.