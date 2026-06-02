Silná spojení i nová uskupení v komunálních volbách. Strany už znají své lídry

Milan Zlinský
  10:59
Všechny politické strany a subjekty, které před čtyřmi lety uspěly ve volbách do zastupitelstva Pardubic, už znají své lídry pro podzimní komunální volby. Na rozdíl od roku 2022 budou některé kandidovat samostatně, další naopak vytvořily nové volební koalice. Svou funkci chce obhájit současný primátor Jan Nadrchal z ANO.
ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA

Komunální volby se blíží. Voliči zamíří k urnám zhruba za čtyři měsíce, a tak nervozita u politiků stoupá. Půjde o velkou radnici, o osm městských obvodů a pro mnohé o celkem dobrou práci za slušnou odměnu.

První kolo boje o úspěch má většina politiků za sebou. Strany, hnutí a další uskupení už totiž znají své lídry i další pořadí na kandidátkách. Logicky je největší pozornost zaměřena na hnutí ANO a primátora Jana Nadrchala. „Pokud mi kolegové dají důvěru, mám zájem ve funkci pokračovat,“ uvedl Nadrchal, který před čtyřmi lety v čele města vystřídal Martina Charváta.

Ten byl primátorem dvě volební období a nechtěl dál v čele radnice pokračovat. Od roku 2022 tak působil jako radní města, ale v úzkém vedení Pardubic skončil poté, co jej policie v listopadu 2023 zadržela a strávil několik týdnů ve vazbě pro podezření z manipulace s veřejnými zakázkami týkajícími se výstavby parkovacího domu u arény.

Je otázka, nakolik celá kauza hnutí ANO v Pardubicích poškodí. Soud, který začal s Charvátem na jaře, zatím neukazuje, že by se společně s dalšími politiky ve vedení Rozvojového fondu při zakázkách jakkoliv obohacoval.

Lídři pro komunální volby v Pardubicích

ANO: Jan Nadrchal
Žijeme Pce: Jakub Rychtecký ODS: Ondřej Tichý
Progresivní Pce: Martin Slezák Naše Pardubice: Filip Sedlák STAN: Daniel Vondra
KDU–ČSL: Petr Netolický
SPD: Leoš Janda

Další okresní města v kraji
Své funkce chtějí obhájit i starostové dalších tří bývalých okresních měst. Pokud by se jim to podařilo, František Pilný (ANO) by v čele Chrudimi stál už druhé funkční období v řadě, David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) a Petr Hájek (sdružení Oušťáci) by radnice ve Svitavách a Ústí nad Orlicí vedli dokonce již popáté.

O pozici hlavního soupeře hnutí Andreje Babiše bude usilovat uskupení Žijeme Pardubice. Pod tímto názvem se spojilo dosavadní sdružení Žijeme Pardubice náměstka primátora Jakuba Rychteckého, které zahrnovalo sociální demokraty a zástupce místních sdružení, dále sdružení Pardubáci, Sdružení pro Pardubice a Patrioti Pardubic.

Vzniká tak silné místní uskupení, které bude mít na prvních místech bývalou primátorku Štěpánku Fraňkovou, jejího exnáměstka Františka Brendla, současného náměstka primátora René Živného nebo ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána. „Co se týče jmen, tak lidem nabídneme skutečně silnou sestavu,“ uvedl František Brendl.

Lídrem Žijeme Pardubice bude Rychtecký. „Podporu máme i od hnutí My hejtmana Martina Netolického (3PK) a od projektu Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby,“ uvedl Rychtecký.

A právě ANO a Žijeme Pardubice tvoří dnešní těsnou většinu na radnici. Není žádným tajemstvím, že by členové obou partají chtěli ve stejné sestavě pokračovat i po říjnových volbách. „Lidsky jsme si sedli, navíc nás hodně stmelil fakt, že jsme měli většinu jen o jediný hlas,“ zaznívá prakticky unisono od všech radních města.

ODS jde letos vlastní cestou

Nejsilnější stranou v opozici je nyní ODS. Ta se nevrátila ke koalici SPOLU a jde letos vlastní cestou. Do čela kandidátky postavila Ondřeje Tichého, druhý je Jan Mazuch, který vedl společnou kandidátku před čtyřmi lety. Na prvních deseti místech bude sedm nových jmen včetně nestraníků.

Pro podzimní komunální volby v Pardubicích vzniklo nové uskupení Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Strany, které jsou nyní v opozici, chtějí prosadit zrušení městských obvodů, lepší adaptaci na klimatické změny nebo větší podporu trolejbusové dopravy. Lídrem je dopravní inženýr a dlouholetý zastupitel Martin Slezák z TOP 09.

Starostové a nezávislí půjdou v Pardubicích do voleb samostatně jako před čtyřmi lety, kdy se ale do zastupitelstva krajského města nedostali a získali jen zlomek hlasů. Lídrem bude Daniel Vondra, politolog a občanský aktivista za manželství pro všechny. Druhý je bývalý starosta Dukly a exposlanec Jiří Hájek.

Pardubičtí lidovci počítají pro volby s podporou Nestraníků. Lídrem bude dopravní inženýr a současný zastupitel na Dukle Petr Netolický. „Jako úspěch bychom brali jakýkoliv výsledek nad pět procent hlasů a tím pádem zisk mandátů na radnici,“ uvedl Netolický, kterému bude krýt záda dnešní zastupitel za lidovce a bývalý radní Vít Ulrych.

Zrušení městských obvodů. Koalice Progresivní Pardubice má hlavní motto do voleb

SPD staví do čela kandidátky Leoše Jandu (Trikolora), za uskupení Naše Pardubice bude lídrem Filip Sedlák jako před čtyřmi lety.

Komunální volby v Pardubicích v roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty před SPOLU s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.

