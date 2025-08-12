Hora odpadů u Nasavrk se zvětší, úřad už s rozšířením skládky souhlasil

David Půlpán
  15:52
Skládka komunálních odpadů u Nasavrk na Chrudimsku se může dál rozšiřovat. Krajský úřad Pardubického kraje vyhověl žádosti majitele – společnosti AVE CZ.
Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i...

Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i papír.

Tuny odpadků zřejmě nebudou za pár let kam dávat.
Rozšíření skládky bude platit do roku 2023.
Obří skládka u Nasavrk
Nasavrcká skládka nemá náhradu.
Firma AVE CZ získala od krajského úřadu klíčové razítko, které jí umožní výrazně rozšířit skládku komunálních odpadů v Nasavrkách. Žádost podala před čtyřmi lety, dvakrát ji musela přepracovat. Část obyvatel v okolí skládky plán na její rozšíření odmítá. Stěžují si na hluk i nepořádek.

Krajský úřad Pardubického kraje vydal v tomto týdnu závazné stanovisko v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kterým říká, že „negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony“. Dokument, který je zveřejněn na úřední desce kraje, bude podkladem pro rozhodování úřadů při územním nebo stavebním řízení.

Kopec v sousedství Nasavrk dříve nebyl. Je to hora odpadů. Skládka vznikla v sedmdesátých letech na místě vytěženého lomu. Část místních se desítky let proti jejímu rozšiřování brání. Nyní opět neuspěli. Kapacita skládky, která mírně převyšuje milion kubíků, se po chystaném šestém rozšíření a přetvarování má totiž zvýšit o 734 tisíc kubíků. Kvůli tomu by měly padnout tři hektary lesa. Zároveň bude nutné přeložit Libáňský potok.

Větší skládka? Obec už teď tíží zápach, hluk i igelity na stromech. Hrozí žaloba

Přes 300 tisíc kubíků kapacity získá firma přetvarováním tělesa skládky. Další prostor pro odpad přinese její rozšíření za hranice současného areálu jižním a jihovýchodním směrem. Práce by se měly odehrát ve dvou etapách. Výška kopce se nezmění. Společnost musí provést náhradní výsadbu stromů.

Firma předpokládá, že provoz skládky by se tak mohl prodloužit o 12 až 16 let. „Vše samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem budou naváženy odpady,“ řekl ředitel využívání odpadů AVE CZ Zdeněk Bočan.

Pro většinu obyvatel Nasavrk je skládka daleko, jsou na ni zvyklí, nevadí jim. Jinak to vidí ti, kteří žijí blíže. A nejvíce lidé z Kvítku, místní části Ctětína. Vadí jim hluk, zápach, zabírání lesa. Rozčilují je plastové sáčky, které za větru létají po okolí.

„Pokud se projedete po kopci Ochoz, příšerný bordel, když se podíváte do lesa, všude jsou kelímky,“ řekl při veřejném projednání letos v květnu Vladimír Žemlička z Nasavrk. Firma slíbila, že provede opatření, kterými tomu zabrání. K tomu je ostatně nutí i rozhodnutí krajského úřadu.

Lidé si ale stěžovali i na to, že brzy ráno je budí zvuková signalizace při couvání těžkých vozidel na skládce. S tím na veřejném jednání nepochodili. Autor hlukové studie uvedl, že podle zákona se signály související s bezpečnostními opatřeními nepovažují za hluk.

Hora odpadků má pohltit údolí s lesem, odpůrci plánu v referendu prohráli

Povodí Labe upozornilo, že společnost AVE CZ musí zabránit znečištění Libáňského potoka, který ústí do Chrudimky a posléze do Křižanovické přehrady. Ta je záložním zdrojem pitné vody. Krajský úřad v rozhodnutí zavázal firmu k rozšířenému monitoringu povrchových vod.

I když od roku 2030 by měl platit zákaz skládkování, bude se týkat biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu. I nadále bude existovat velká poptávka po ukládání průmyslového odpadu. „Na skládky bude směřovat především nedopal z energetických zařízení,“ řekl Bočan.

