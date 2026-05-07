Podívejte se, jak nastražené kameny poškodí lokomotivu. Vyřadí ji na týdny

  13:50
Na první pohled klukovina, ovšem ne pokud jsou v sázce životy lidí či škody dosahující miliony korun. Řeč je o kamenech na kolejích, které od začátku roku zastavily jen na Pardubicku tři expresy plné lidí. K posledním dvěma případům došlo krátce po sobě na zastávce v Černé za Bory, kde vlaky jezdí rychlostí 160 km/h.
Poškozené kolo lokomotivy od naskládaného kamení na kolejích. | foto: HZS Správa železnic

Správa železnic před prodlouženým víkendem apeluje zejména na rodiče, aby dohlédli na chování svých nezletilých dětí. Účet za takovou opravu se může vyšplhat do milionů korun.

Na nejvytíženějším železničním koridoru v zemi někdo v posledních týdnech velmi hazarduje. Intenzita, s jakou někdo v okolí Pardubic pokládá kamení na koleje, je podle Správy železnic nezvyklá.

„V Pardubicích a blízkém okolí evidujeme od začátku roku už tři takové případy z celkových 16 v celé zemi. Konkrétně jsme tyto události v oblasti Pardubic zaznamenali 7. ledna, 16. března a také uplynulou neděli 2. května,“ přiblížil mimořádné události mluvčí Správy železnic David Kabele. V prvním případě najel vlak do kamení za Přeloučí, zbylé dva incidenty se staly u zastávky Černá za Bory.

Kdo kameny na koleje dává, není jasné, ale podle železničářů se ve většině případů jedná o děti, které nebezpečnou zábavu pozorují někde zpovzdálí. K událostem totiž došlo v odpoledních a večerních hodinách, kdy děti nejsou ve škole. S videoklipy zobrazujícími tyto prohřešky se mohou setkat běžně na internetu. Ve snaze zaujmout své sledující videa napodobují a nedomýšlejí přitom důsledky.

Tragicky může takové počínání skončit nejenom pro cestující, ale i pro pachatele. „Kámen umístěný na kolejích vystřelí od projíždějícího kola vlaku jako projektil. Samozřejmě hrozí riziko vykolejení. Kámen může uváznout mezi opornicí a jazykem výhybky, vlak povyskočí a vyjede mimo koleje,“ vyjmenovává mluvčí následky zdánlivých klukovin, které mohou ohrozit lidské životy. Jen v neděli jelo ve vlaku okolo 515 lidí.

Přesoustružení kol někdy nepomůže, škody jdou do milionů korun

Kromě vážných zranění či smrti v případě vykolejení vlaku se vždy taková událost propíše do účtů za opravu lokomotiv a vagonů, nehledě na zpoždění a evakuaci cestujících. Kameny většinou poškodí kola vozidel, která pak musejí být kvůli přesoustružení odstavena na několik týdnů z provozu, což jsou další náklady. A pokud je poškození příliš hluboké a soustružení by zmenšilo průměr kola pod povolenou hranici, musí se celé dvojkolí vyměnit za nové.

„Škody při najetí vlaku na kamení a podobné předměty se ve většině případů pohybují v řádech statisíců až milionů korun. Správa železnic následně využívá všech právních prostředků k vymožení škody od pachatelů. Především jde ale o trestný čin,“ upozorňuje mluvčí Správy železnic.

Drážní inspekce už dříve potvrdila, že překážky na kolejích včetně kamenů mohou být pro některé moderní osobní vlaky výrazně nebezpečnější než pro starší soupravy. „Moderní soupravy jsou lehčí konstrukce a vpředu navíc nemají těžkou lokomotivu jako klasické starší soupravy. Riziko vykolejení je u nich tudíž vyšší, zvláště pak ve vysokých rychlostech,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Leo Express žádal kolem kolejí ploty

Už před lety při podobné události u Olomouce dopravce Leo Express žádal ústy svého generálního ředitele lepší zabezpečení železničního koridorů. „Apelujeme na ministerstvo dopravy, aby se koridory zabezpečily minimálně na úroveň dálnic. To znamená oplocení poblíž obydlených míst a mimoúrovňové přejezdy. Tak, aby nebylo možné se jednoduše dostat ke kolejím,“ uvedl v roce 2017 generální ředitel Peter Köhler.

Kameny a další předměty na kolejích

2022 – 38
2023 – 53
2024 – 65
2025 – 52
2026 – 16 (doposud)

Zdroj: Správa železnic

Železničáři především apelují na rodiče. Ti by měli dětem vysvětlit, co mohou svým chováním způsobit. Za své potomky jsou odpovědní a v případě prokázané škody by museli uhradit vzniklou škodu.

Kromě kamenů se na kolejích podle železničářů objevují i jiné překážky, jako jsou třeba stará jízdní kola nebo kusy betonu. Jen loni se na kolejích objevilo 52 překážek.

Policie se všemi případy zabývá, pachatel je však stále neznámý. Podle televize Nova policie čeká na zprávu od dopravce o škodách, následně stanoví právní kvalifikaci. Za obecné ohrožení může jít pachatel až na osm let za mříže.

