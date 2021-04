Dvoukolejka z Pardubic do Hradce je ohrožena, firma chce zrušit povolení

Společnost SK–EKO Pardubice si stěžuje, že ji stavební úřad přímo neoslovil během řízení o modernizaci tratě mezi Stéblovou a Pardubicemi. Podél rekonstruované železnice totiž vlastní dva pozemky pod polní cestou. Společnost podala odvolání, Správa železnic zatím předpokládá, že to zahájení akce v květnu neohrozí.

Stavební úřad informoval účastníky řízení takzvanou veřejnou vyhláškou, což v některých případech při velkém počtu dotčených vlastníků zákon umožňuje. Firma SK–EKO Pardubice ale ve svém odvolání upozorňuje, že stavba se má odehrávat na pozemcích, které jí patří, a proto jí měly být písemnosti doručovány jednotlivě.

„Účastník řízení zejména namítá, že došlo k hrubému porušení jeho práv, když mu nebylo jednotlivě doručeno vyrozumění o zahájení správního řízení ani vyrozumění o pokračování tohoto stavebního řízení,“ uvádí právní zástupce majitele pozemků v odvolání.

Žádá, aby stavební rozhodnutí bylo zrušeno. Společnost navíc tvrdí, že ji Správa železnic ani nežádala o souhlas s provedením stavby na obou pozemcích.

Místo toho obdržela společnost SK–EKO Pardubice až v lednu letošního roku dopis s návrhem na uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic na oba pozemky o výměře 5 301 metrů čtverečních. „Žádná smlouva o smlouvě budoucí ale nebyla uzavřena, i přesto bylo stavební povolení vydáno,“ uvádí se v odvolání.

Správa železnic má nyní už málo času, jak problém vyřešit, stavět se má v květnu. Na konci května má také začít velká výluka.

„Správa železnic nyní zajišťuje vypořádání podaných námitek tak, aby stavební povolení mohlo nabýt právní moci a následně došlo k zahájení realizace předmětné stavby. Termín ukončení stavebního řízení a zahájení realizace stavby předpokládáme v květnu letošního roku,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Správa železnic už vybrala firmu, která dvoukolejku postaví, k uzavření smlouvy o dílo je ale třeba pravomocné stavební povolení. A to nyní není.

Když se to nestihne letos, hrozí další výluka

Případné zpoždění celé akce může mít velmi nepříjemné důsledky pro cestující. Podle původního plánu totiž měla být letošní chystaná velká výluka od 31. května do 18. listopadu využita pro dvě akce. Pro rekonstrukci železničního uzlu Pardubice a zároveň kvůli dvoukolejce do Stéblové, jejíž součástí je i stavba nového dvoukolejného mostu přes Labe.

Pokud se to nepovede, tak by to znamenalo, že si několikaměsíční výluku lidé pravděpodobně zopakují – třeba v příštím roce. A samozřejmě by to vedlo i k opoždění dvoukolejky, která má být hotová v prosinci roku 2023.

Dvoukolejka mezi Hradcem a Pardubicemi měla vyrůst ve čtyřech etapách. Ta první je už od roku 2015 hotova, mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem spoje jezdí po dvou kolejích rychlostí 160 kilometrů za hodinu.

Dále je potřeba vybudovat dvoukolejku v úseku Opatovice – Hradec, jejíž příprava se kvůli odporu části veřejnosti zadrhla. Zbylé dvě etapy mají přijít na řadu právě nyní – je třeba provést modernizaci pardubického nádraží a postavit dvoukolejku na úseku Pardubice – Rosice – Stéblová.

Nejde jen o vybudování druhé koleje, ale i o úpravy uspořádání železniční stanice v Rosicích, které umožní cestujícím bezpečný přístup k vlakům. Modernizací za 2,6 miliardy včetně zdvoukolejnění projde úsek o délce 7,5 kilometru. Původní jednokolejný most přes Labe nahradí nový, se dvěma kolejemi, který zároveň zjednoduší cestování do Chrudimi.

Opraví se i zastávka Pardubice-Semtín, která získá dvě nová vnější nástupiště a přístřešek. Během stavebního řízení měla výhrady k projektu Správy železnic obec Stéblová. Ta si nakonec vymohla, že mezi tratí a domy vyroste skoro tři sta metrů dlouhý betonový plot jako ochrana před hlukem.