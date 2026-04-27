K události došlo v sobotu krátce po osmé hodině večer v Holicích na Pardubicku. Původně nevinný průzkum domácnosti přivedl kocoura do bubnu pračky s horním plněním, který se mu zprvu zdál být ideálním úkrytem. Situace se mu vymkla z pacek ve chvíli, kdy se buben pootočil a nebylo návratu zpět.
Majitelé přivolali na pomoc hasiče, kteří museli kocoura vyprostit. „Na místo vyrazila jednotka profesionálních hasičů z Holic. Ti museli buben pračky rozebrat a následně za použití hydraulických vyprošťovacích nůžek vystřihnout otvor, protože se buben zasekl a nešel přetočit zpět,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
|
Celý zásah nakonec trval necelých deset minut. Kocour jménem Macík byl sice celý vystrašený, ale na rozdíl od pračky vyvázl bez šrámů. Hasiči ho předali zpátky šťastným majitelům. Ti se hasičům druhý den odvděčili pekáčem sladkých šátečků a děkovným dopisem.