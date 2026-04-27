Kocour uvázl v bubnu pračky. Hasiči za jeho vysvobození dostali sladkou odměnu

Autor:
  16:28
Neobvyklý víkendový zásah za sebou mají hasiči z Pardubicka. Vyrazili totiž na pomoc zvídavému kocourovi, jenž se vydal na průzkum domácnosti. Že je pračka špatnou „zašívárnou“, zjistil až ve chvíli, kdy se buben protočil a cesta zpátky najednou zmizela. Za pohotovou záchranu dostali hasiči od šťastných majitelů sladkou odměnu v podobě šátečků.
Fotogalerie4

Kocour uvázl v pračce, museli ho vyprostit hasiči. (26. dubna 2026) (26. dubna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

K události došlo v sobotu krátce po osmé hodině večer v Holicích na Pardubicku. Původně nevinný průzkum domácnosti přivedl kocoura do bubnu pračky s horním plněním, který se mu zprvu zdál být ideálním úkrytem. Situace se mu vymkla z pacek ve chvíli, kdy se buben pootočil a nebylo návratu zpět.

4 fotografie

Majitelé přivolali na pomoc hasiče, kteří museli kocoura vyprostit. „Na místo vyrazila jednotka profesionálních hasičů z Holic. Ti museli buben pračky rozebrat a následně za použití hydraulických vyprošťovacích nůžek vystřihnout otvor, protože se buben zasekl a nešel přetočit zpět,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Celý zásah nakonec trval necelých deset minut. Kocour jménem Macík byl sice celý vystrašený, ale na rozdíl od pračky vyvázl bez šrámů. Hasiči ho předali zpátky šťastným majitelům. Ti se hasičům druhý den odvděčili pekáčem sladkých šátečků a děkovným dopisem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.