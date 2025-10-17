Řidiči připraveni na sníh? Kočka nedobrovolně zpropagovala přezutí pneumatik

Autor:
  12:11
Dobrou reklamu na obutí zimních pneumatik udělala zvědavá kočka z Vysokomýtska. Při přezouvání vozu se rozhodla prozkoumat střed kola natolik důkladně, až v něm uvázla.
Fotogalerie3

Čtyřnohého mazlíčka z disku kola museli vysvobodit hasiči. | foto: HZS Pardubického kraje

Čtyřnohé zimní inspektorce museli pomoci profesionální hasiči. „Tahle velká fanynka motorsportu to při kontrole středové díry trochu přehnala a hlavu už sama ven nedostala,“ uvedl zastupující mluvčí pardubických krajských hasičů Jakub Stryka.

Čtyřnohého mazlíčka z disku kola museli vysvobodit hasiči.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Mňoukající kočku vysvobodilo až aku nářadí, kterým hasiči museli disk rozříznout.

„Kočka je v pořádku a hned po akci se tvářila, že jen testovala, jak jsou hasiči připraveni na zásah,“ dodal Stryka.

Řidiči mají od 1. listopadu povinnost mít na svém automobilu zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Cizinci zbili otce dvou dětí, na místě zemřel. Manželka oběti soud proplakala

S trestem dvou a čtyř let vězení odešli od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové dva Ukrajinci ve věku 30 a 31 let, kteří na jaře letošního roku při rvačce na třídě Míru v Pardubicích...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

Řidiči připraveni na sníh? Kočka nedobrovolně zpropagovala přezutí pneumatik

Metro.cz

Dobrou reklamu na obutí zimních pneumatik udělala zvědavá kočka z Vysokomýtska. Při přezouvání vozu se rozhodla prozkoumat střed kola natolik důkladně, až v něm uvázla.

17. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Řidiči připraveni na sníh? Kočka nedobrovolně zpropagovala přezutí pneumatik

Dobrou reklamu na obutí zimních pneumatik udělala zvědavá kočka z Vysokomýtska. Při přezouvání vozu se rozhodla prozkoumat střed kola natolik důkladně, až v něm uvázla.

17. října 2025  12:11

Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem odjel

Od ranních hodin byla po tragické dopravní nehodě paralyzována silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na výpadovce z Litomyšle nedaleko křižovatky na Kornice došlo k tragické nehodě osobního...

17. října 2025  9:55,  aktualizováno  11:09

Žádná zimní přestávka, opravy silnic na severní Moravě letos stavbaři nepřeruší

Tradiční zimní přestávka, kterou silničáři volí při rekonstrukcích silnic a mostů, letos řidiče v Moravskoslezském kraji nečeká. Na rozdíl od minulých let musí počítat s vyšším počtem trvajících...

17. října 2025  10:57

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  15:56

Ztracenou 85letou houbařku hledal i vrtulník. Až za tmy nakonec pomohla sousedka

Středeční odpolední procházka na houby u Mladotic na Chrudimsku se proměnila v rozsáhlou pátrací akci. Žena v lese ztratila svou pětaosmdesátiletou matku a spolu se složkami IZS ji nedokázala najít...

16. října 2025  13:03

Mění se politika Pardubic, spojení stran může zajistit vítězství ve volbách

Dlouhé roky na sebe místy velmi ostře štěkali na jednání pardubického zastupitelstva. A teď spolu vytvoří velké politické těleso. Strany Žijeme Pardubice a Pardubáci se spojí a klidně můžou ve městě...

16. října 2025  10:43

Větrníky vytočí obci na Orlickoústecku miliony, lidem v okolí nic

Obyvatelé Velké Skrovnice rozhodnou v referendu, zda kývnou na stavbu až sedmi větrných elektráren. Investor slibuje až 14 tisíc korun pro každého ročně. Plán odmítají obce a lidé v okolí.

15. října 2025  15:42

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

12. října 2025  7:23,  aktualizováno  15.10 10:49

Dědkův sen se stává realitou. Novou čtvrť a obří arénu začnou stavět na jaře

Muzeum Dynama, zelené střechy, velký hotel s pěti kongresovými sály či parkování pro více než tři tisíce aut. Na veřejnost se dostaly přesné parametry největší arény světa, která bude stát u...

15. října 2025  10:20

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

14. října 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.