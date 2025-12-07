Boom nových knihoven, otevřou se ve Skutči, České Třebové a Vysokém Mýtě

Knihovny dnes neslouží jen jako půjčovny knih a čítárny, ale postupně se proměňují a stávají se nejen místem pro vzdělávání, ale i setkávání, odpočinku, konání workshopů a přednášek.
Podobnou proměnou projde knihovna ve Vysokém Mýtě, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Přípravy trvaly několik let, město tak trochu spoléhalo, že získá dotaci, což se však kvůli přetlaku podobných projektů nepovedlo.
Tři roky staré plány z pera architekta Radka Schwaba z ateliéru LBNK architekti však pod stůl nespadly. Pokud modernizaci knihovny posvětí prosincové zastupitelstvo, už příští rok by se stavební práce mohly rozjet. „Projekt rekonstrukce a přístavby knihovny od architekta Schwaba byl prezentován zastupitelům. Kompletně je připraven k realizaci včetně stavebního povolení a nyní bude záležet na zastupitelstvu, jestli bude zařazen mezi priority příštího roku v oblasti investičních akcí,“ řekl místostarosta Martin Krejza.
Současný stav knihovny má původ v 90. letech, kdy proběhla poslední zásadní oprava historické budovy v Litomyšlské ulici. Od té doby se toho moc nezměnilo. Nová knihovna je koncipována v souladu s dnešními trendy. Ze studie otevřenost instituce nedýchá jen uvnitř, ale i ve venkovním prostředí, kde má podle autora studie vzniknout rajská zahrada.
„Cílem rekonstrukce je zpřehlednění stávajících prostor knihovny, propojení jednotlivých částí a vytvoření bezbariérového prostředí. Potenciál zde nacházíme ve využití dvora, který se v návrhu stává těžištěm dění. Venkovní atrium utváří svébytná dvorní přístavba, která je klíčem k propojenosti celého přízemí,“ představil projekt architekt Radek Schwab.
Navržené víceúčelové prostory v části dvora mohou sloužit třeba pro autorské čtení, přednášky nebo volnočasové aktivity. Nových komfortnějších prostor včetně moderního technického vybavení se mají dočkat také pracovníci knihovny. Projekt nejenže počítá se vznikem samoobslužného občerstvovacího koutku pro návštěvníky, ale zaměřuje se i na ekologii. „Klademe důraz na udržitelné materiály a obnovitelné zdroje energií – nové dvorní křídlo bude z dřevěných konstrukčních prvků, se zelenou střechou a solárními panely. Dešťová voda bude díky akumulační nádrži využita pro zalévání zeleně,“ dodal Schwab.
V létě chtějí začít
Jestliže zastupitelstvo investici za zhruba 55 milionů korun odsouhlasí, na jaře chce radnice vypsat výběrové řízení. „Pokud všechno půjde dobře, v létě by se dalo začít. Počítáme s tím, že knihovnu nemůžeme z provozu úplně vyřadit a v provizorním režimu bude po dobu rekonstrukce fungovat dál. V roce 2027 by mohlo být hotovo,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.
To ve Skutči už mají novou knihovnu s kreativním centrem prakticky hotovou. Náročnou stavbu nízkoenergetické budovy podpořenou štědrou dotací tady otevřou do konce roku.
„Máme ve městě rozdělané čtyři stavby, ale tahle byla termínově nejvíc šibeniční. Během jednoho a půl roku jsme stihli zbourat dva původní objekty, na jejichž místě máme dneska zcela nový dvoupodlažní objekt multifunkční knihovny. Přestože stavba nabrala skluz kvůli tvrdšímu podloží, na které se přišlo při zakládání stavby, dnes máme načisto položeny podlahy, je vymalováno, instalováno osvětlení a v budově už se topí,“ přiblížil aktuální stav dokončovacích prací starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.
Skuteč se těší i na amfiteátr
Objekt nové knihovny se otevře do konce roku, kompletně bude její provoz zahájen až během ledna nebo února. „Čekáme ještě na nábytek a musíme mít trochu vhodné klimatické podmínky pro převoz knih z provizorní knihovny, která dočasně sídlila v bývalé Komerční bance. Už na konci února se tady uskuteční velký Cestovatelský festival,“ dodal starosta.
Knihovna v centru města pod náměstím bude mít kromě terasy veřejně přístupný venkovní prostor s amfiteátrem, který poslouží nejen pro akce knihovny, ale i pro setkávání lidí. Kromě menších kulturních akcí v nové knihovně za 85 milionů korun najde zázemí také mateřské centrum.
V České Třebové už dokončují
V závěsu za Skutčí dodělává budovu Městské knihovny také Česká Třebová.
„V budově už zbývá dokončit pouze podlahy a další drobné práce, dělníci rovněž provedou úpravu venkovních prostor v bezprostřední blízkosti objektu budoucí knihovny. V lednu na stavební práce naváže instalace vnitřního vybavení a pak už bude zbývat pouze samotné stěhování ze stávající budovy,“ informoval na sociálních sítích starosta Zdeněk Řehák a dodal, že stěhování bude na jaře 2026 a potrvá přibližně jeden měsíc.
Radnice za moderní budovu, která má posílit roli městské knihovny v kulturním a komunitním životě města, zaplatí 120 až 130 milionů korun, přičemž dotace z programu IROP stejně jako ve Skutči pokryje až 85 % uznatelných nákladů.