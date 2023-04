Skuteč nezískala dotaci na knihovnu, před vlhkem na čas uteče do bývalé banky

Skuteč dlouho připravovala projekt moderní knihovny s prosklenými pasážemi, letní zahradou a podzemními garážemi.

Dotace z Unie, kterou na to město potřebovalo, ale nepřišla. Anebo přesněji řečeno přišla, jen místo 80 až 90 procent nákladů získala Skuteč z ministerstva kultury pouze 18 procent, což je však pro investici ve výši 95 milionů korun málo.

„Dotaci budeme muset s díkem vrátit. Uspěli jsme u ministerstva kultury, od něj jsme dostali 17 milionů. Jenže projekt nové knihovny nejde udělat na etapy a za tuto částku nejsme schopni zbytek investice pokrýt,“ řekl starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.

Stávající knihovna, která ve Smetanově ulici pod náměstím sídlí od poloviny 80. let minulého století, zde už nezůstane.

Podle ředitelky trpí knihy, čtenáři i personál. „Tlačí nás nejen prostorové důvody, kvůli kterým se u nás čtenáři vůbec nezdržují, ale hlavně plíseň a vlhkost v budově. V suterénu je kancelář, která je prakticky neobyvatelná. Odkládáme si tam jenom osobní věci. Zázemí nemají zaměstnanci žádné,“ sdělila ředitelka skutečské knihovny Eliška Pečenková.

Před pár lety se sice v knihovně dělaly sanační omítky, avšak oprava to byla jen na chvíli. Zdi budovy ve svahu jsou ve stejném stavu jako předtím. O něco lépe je na tom dětské oddělení.

Město však má plán B. Když před třemi lety Komerční banka zavírala ve Skutči svoji pobočku, radní budovu od banky odkoupili.

„Počítali jsme s tím, že knihovnu po dobu výstavby nové budovy budeme muset někam přestěhovat. Proto se nám ve spolupráci s Komerční bankou podařilo domluvit na odkupu budovy včetně nábytku za výhodných podmínek. Je blízko centra, navíc ve venkovní části zůstal bankomat,“ sdělil Hetfleiš s tím, že město se projektu nové knihovny rozhodně nevzdává.

Plán na novou budovu nevzdávají

V půlce března rada odsouhlasila přesun knihovny do nové budovy. „Stávající knihovnu do budovy bývalé banky stěhujeme jen na určitou dobu. Žádné velké investice v ní neplánujeme, jen několik menších do sociálního zařízení, podlah, dveří a podobně. Aktuálně jsme si objednali projektanta na posouzení statiky stropů. Doufám, že diagnostika stropu vyjde a knihovnu přesuneme,“ dodal starosta.

I když půjde o náhradní řešení, nové prostory budou podle starosty o 300 procent lepší než dosud. Už jen proto, že přízemí bude bezbariérové. Skuteč s výstavbou zcela nové knihovny dál počítá. „Projekt včetně stavebního povolení máme na stole. Proto budeme čekat dál na vhodnou výzvu. Do budovy banky poté přesuneme depozitář muzea,“ dodal starosta Skutče.

V dočasném působišti by knihovnice chtěly rozšířit služby pro čtenáře. Prostory totiž budou daleko vzdušnější a pro čtenáře komfortnější. Knihovnu navštěvuje 700 registrovaných čtenářů.

„Přála bych si, abychom se my, knížky i čtenáři přestěhovali už zítra, ale doufám, že to letos vyjde. Máme 25 tisíc publikací, což na stěhovaní také nějaký čas zabere. Rádi bychom uzpůsobili koutek pro náctileté čtenáře. Doufáme, že příjemný kout se stolečkem a dvěma křesílky se nám vejde i v oddělení pro dospělé,“ uvedla ředitelka knihovny Eliška Pečenková.