Devět z deseti zim bylo teplých. Kluziště na závodišti čeká nejistá budoucnost

Před více než deseti roky přišli pardubičtí radní s nápadem, že se během zimy bude na dostihovém závodišti jezdit na běžkách. Párkrát se upravovala trať a už se mluvilo o nutnosti koupit odpovídající techniku za miliony.

„Ve hře byl nákup skútru na dělání stopy a dokonce se mluvilo o sněžných dělech. Nakonec se to zarazilo kvůli teplému počasí,“ uvedl dlouholetý zastupitel Pardubic Petr Klimpl z ODS.

Optikou posledních deseti zim se podobné plány mohou dnes zdát jako dobrý vtip. Sníh v Pardubicích většinou vydrží jen v řádu hodin, pokud tedy napadne.

A zdá se, že změna klimatu může postihnout i další projekt na závodišti. Stavba umělého kluziště se totiž vyplácí každý rok méně a méně.

„Myslím, že je to neudržitelné. Náklady jsou enormní, efekt kvůli teplým zimám tak velký není,“ uvedl Klimpl, který už na podzim varoval před tím, že sezona nedopadne pro bruslaře dobře. „Nemám radost z toho, že jsem měl pravdu, ale bohužel se to dalo čekat,“ doplnil Klimpl, jenž loni nehlasoval pro uvolnění tři milionů na akci, kterou zajišťoval Dostihový spolek.

Sezona skončila dřív, než bylo v plánu

Smlouva byla uzavřená tak, že „koňáci“ měli kluziště zajistit od začátku prosince do konce března. Nakonec akci museli skončit už v únoru. „V prosinci se bruslilo zhruba dva týdny. V lednu to bylo nejlepší, to byl téměř celý měsíc. Bohužel v únoru to už téměř nešlo a bruslilo se jen pět dní,“ uvedla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.

Podle ní je zařízení schopné uchladit až plus 12 stupňů Celsia. Zima byla však natolik mírná, že ani to nestačilo. „Pro nás je vůbec nejhorší kombinace teplého větru a deště. A bohužel právě toto počasí bylo hlavně v únoru velmi často. Sezonu jsme tak museli ukončit podstatně dříve, než bylo v plánu,“ dodala Nohavová.

Přitom délku uzavřené smlouvy na provoz kluziště mezi radnicí a spolkem už dopředu někteří politici kritizovali jako příliš optimistickou. „Rámcová smlouva, kterou město uzavírá od 1. listopadu do 31. března, by se měla uzavírat na kratší dobu. Přijde mi, že jsme možná byli z pohledu pardubického počasí a zimních sportů příliš optimističtí všichni, kdo jsme tehdy tu smlouvu schvalovali,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Veřejné bruslení na závodišti nakonec vypuklo loni v polovině prosince a celkem ho využilo asi 9 tisíc platících lidí. Plus na led chodily zdarma v dopoledních hodinách děti ze školek a škol, takže celkem na led přišlo 12 700 sportovců.

V minulých ročnících na bruslení chodilo díky chladnějšímu počasí daleko více lidí. Ještě v době před covidovou pandemií ho v roce 2019 navštívilo 30 tisíc lidí, o rok později tam zavítalo 22 tisíc bruslařů. „Nejsilnější návštěvnost byla díky počasí v lednu. Lidé chodí, hlavně když mrzne,“ řekl ČTK ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Zimní park pořádá na objednávku města Dostihový spolek od roku 2018. Loni se bruslení nekonalo, protože ho město chtělo jednorázově přesunout k zimnímu stadionu, kde hokejový klub slavil století. Kvůli vysokým cenám energií ale pak radnice od záměru upustila. Letos kluziště opět bylo na svém obvyklém místě u padoku.

„Uvažujeme, že bychom se v příštím roce pokusili začít provoz trochu dřív. Letos by byla návštěvnost podstatně vyšší, kdyby nebylo teplé počasí,“ dodal Müller.

Na vedení pardubické radnice nyní bude rozhodnout, zda má význam na pár týdnů kluziště stavět. „Už to není žádný výkyv, ale trend. Devět z deseti posledních zim bylo teplých,“ dodal Klimpl.