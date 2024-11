V Pardubicích se hledá klokánek, který prokousal plot. Ještě ho piplali ve vaku

„Nic neudělá, nekouše, ale nejspíš před lidmi uteče. Kdo ho uvidí, ať nám, prosím, zavolá na čísla 777 286 909 nebo 603 823 642. Raději ať se ho nesnaží chytit, aby ho nezahnali dál. Pomohl by nám i dron, abychom mohli propátrat areál mezi Pohádkovou zahradou a obchodní zónou,“ řekla Romana Vojířová z Pohádkové zahrady.

Klokan se může pohybovat v okolí pardubického krematoria, Višňovky nebo Vinice. Včera se pohyboval v okolí Pohádkové zahrady a Lidlu, ale lidem ze zahrady se ho nepodařilo nalákat zpět do areálu.

Zhruba půlroční klokánek, který měří na výšku asi 40 centimetrů, se jmenuje Kjůt a v dospělosti bude dosahovat zhruba do pasu dospělého člověka. Je to sirotek, protože jeho rodiče zemřeli poté, co je někdo nakrmil pečivem, což se nesmí.

„My jsme si ho vzali ze soukromého chovu, abychom ho dochovali. Nosíme ho ve vaku. Je ještě malinký, měl by být s mámou ve vaku, ale ta mu zemřela,“ řekla Vojířová.

Klokan by zatím neměl trpět hlady, protože roste tráva, ale asi mu bude zima. „Hlady ho to nepožene k nám. Klokani jsou ale hodně sociální, jsou to kontaktní zvířata, spí s námi v posteli. Jednou už se vypravil na výlet a vrátil se rychle sám. Ale teď se nevrátil a zmizel. Mám strach, že bude dál od zahrady a nenajde cestu zpátky,“ řekla Vojířová s tím, že lidé za zahrady udělali další díry v plotě, aby se mohl vrátit sám.

O klokanovi na útěku informovali na sociálních sítích i pardubičtí strážníci.

Městská policie Pardubice @MpPardubice Klokana na útěku hlásí Pohádková zahrada #Pardubice.

Slyší na jméno Kjůt. Nebo spíš takhle. Lidé si myslí, že na to slyší, klokanovi je to srdečně jedno..



Při spatření klokana v okolí hřbitova, Lidlu a dalších místech v lokalitě kolem Vinice máte volat 777286909 / 603823642. https://t.co/rwrC2bmfLt oblíbit odpovědět

Není to poprvé, co neposedný vačnatec v pubertě ze zahrady uprchl. Před čtrnácti dny šel krásy Pardubic objevovat dokonce ze zamčeného příbytku. „Po třech hodinách hledání se Kjůt sám vrátil do zahrady. Nevíme, jak zmizel ze zamčeného domečku ani jak se zvládl dostat za plot zpět… ale je doma a my můžeme jít spát,“ uvedli tehdy na sociálních sítích provozovatelé Pohádkové zahrady.