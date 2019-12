V bývalém pardubickém kině Jas staví luxusní byty, řada z nich je prodaná

14:43 , aktualizováno 14:43

Už je to více než dvanáct let, co se v kině Jas promítal poslední film. První širokoúhlý biograf v Pardubicích bavil lidi od 5. listopadu 1966. Roky chátrající budovu však začala soukromá firma přestavovat na zajímavé byty v samém centru krajského města.