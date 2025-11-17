Keltský skanzen s obytnými domy a řemeslnými dílnami na kraji Nasavrk otevřený před deseti lety změnil život v Lesní ulici. Byl to ospalý kout s rybníkem a opuštěnými žulovými lomy v lesích. Dříve tam zajížděli maximálně houbaři, teď přitahuje návštěvníky z širokého regionu.
Přes týden je tu klid. O víkendech rušno. A když spolek Boii spravující skanzen v sezoně organizuje velké akce, dorazí sem tisíce lidí se vším, co to obnáší. Část místních si stěžuje nejen na příliv aut, hluk a prach, ale i na chování lidí ze skanzenu.
„Přijdete se koupat s dětmi do lomu a je tam dvacet opilých, nahých Keltů, kteří jsou vulgární.“