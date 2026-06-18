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Největší bytový projekt v Pardubicích. Výstavbě musí ustoupit i areál Kávovin

Milan Zlinský
  13:18
V Pardubicích vypukla nová éra proměny města. Zatímco dříve zde vládl zejména průmysl a lidé po desetiletí inhalovali vůně a pachy z Kávovin, pivovaru nebo Parama, v posledních letech výrobní areály postupně zavíraly a z jejich areálů vznikly nevzhledné brownfieldy. Právě na těchto místech se nyní bourají staré budovy a staví se stovky bytů.

Přeměnila se Tesla v Pardubičkách, tiskárna ve Smilově ulici, nákupní centrum a byty se už staví na místě bývalého lihovaru, podobný osud v dohledné době čeká i pivovar nebo parcelu po dlouho zbourané „Prokopce“.

Jako jeden z posledních držel výrobu areál Kávovin v těsném sousedství železničního koridoru. Ale i tam brzy stroje jednou provždy utichnou.

Areál pardubických Kávovin
Areál pardubických Kávovin
Areál pardubických Kávovin
Areál pardubických Kávovin
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„Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi radnicí a investorem IMOS development otevřený podílový fond. Smlouva se týká připravovaného investičního záměru ‚Rezidence Kávoviny‘, který přinese novou bytovou výstavbu v lokalitě ulic Jana Palacha, Na Spravedlnosti a Rokycanova,“ uvedla mluvčí města Pardubic Ivana Dolanová.

A nepůjde o nějakých pár domečků s několika byty. Naopak. V Kávovinách už brzy najdou bydlení tisíce lidí.

„Projekt počítá s výstavbou celkem deseti bytových domů v šesti etapách. V rámci záměru vznikne 642 bytů, 99 ateliérů a 26 komerčních jednotek. Celková hrubá podlažní plocha dosáhne více než 66 tisíc metrů čtverečních,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal z hnutí ANO.

Součástí smlouvy je podle něj také závazek investora podílet se na rozvoji a budování veřejné infrastruktury. „Celková výše investičního příspěvku je stanovena na přibližně 58,6 milionu korun, přičemž převážná část bude mít podobu nepeněžního plnění, zejména vybudováním infrastruktury a převodem parkovacích míst do majetku města,“ doplnil Jan Hrabal.

Politici při jednání s investorem uplatnili nedávno schválené zásady města pro spolupráci s investory. „Reagujeme tím na vyšší nároky na veřejnou infrastrukturu, občanské vybavení i veřejné služby, které s sebou podobně rozsáhlé projekty přinášejí,“ řekl Hrabal.

Projekt v minulých měsících projednali členové radniční odborné pracovní skupiny. Na základě jejich připomínek byla dokumentace investora upravena a doplněna.

„Rezidence Kávoviny patří mezi největší připravované bytové projekty ve městě. Pro nás je ale důležité, že nejde jen o samotné byty. Spolu s novou výstavbou musí vznikat také kvalitní veřejný prostor, potřebná infrastruktura a služby pro lidi, kteří tam budou žít. Budování projektu je plánováno na několik let. Investor předpokládá zahájení výstavby do sedmi let od získání potřebných povolení, dokončení pak nejpozději do 30 let, v závislosti na vývoji trhu a poptávce po bydlení,“ uzavřel starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda z ANO.

Legendární Kávoviny zmizí z centra Pardubic, místo nich budou byty

Právě v jeho obvodu se bude stavět hodně. V plánu je zástavba i dalších parcel Na Spravedlnosti nebo podél ulice S. K. Neumanna.

A velký projekt je na spadnutí i na druhé straně sídliště Dukla v ulici Na Záboří. „Moderní Rezidence ARC v ulici Na Záboří zahajuje prodej bytů. Bytový dům inspirovaný funkcionalismem nabídne 28 bytů, střešní terasy, bezbariérový přístup. Zatímco byty už jsou v prodeji, samotná výstavba začne ve třetím čtvrtletí roku 2026. Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2028,“ uvedla v tiskové zprávě firma Mystate, která bude byty stavět.

„Snažili jsme se navrhnout dům, který se bude stylově hodit do lokality ulice a vhodně dotvoří blok založený stávajícím domem,“ řekl k projektu architekt firmy Jiří Hysek.

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