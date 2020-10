Poláky jsou mým hobby, teď mám úkoly na Svojanově, říká kastelán hradu

Miloš Dempír třináctým rokem pečuje o středověký hrad Svojanov, který se za jeho působení stal jednou z nejnavštěvovanějších památek na východě Čech. Poslední dva roky však také cestoval po českých a moravských zámcích.

Ve skrytu duše si totiž chtěl splnit životní sen. Pustit se do záchrany zámku, kterému hrozí zánik.



„Zámeckých staveb, které si zaslouží záchranu, jsem objel více. V hledáčku jsem měl asi šest staveb, u některých však nebyla možnost se s jejich majiteli dohodnout na koupi,“ řekl k hledání opuštěných a poničených zámků.



Nakonec zkraje letošního roku od soukromého majitele za necelé čtyři miliony korun koupil barokní zámek Poláky na Chomutovsku.

„Raději říkám, že zámek si vybral mě. Na první pohled mě okouzlil. Je památkově zachovalý a jednání s bývalým majitelem probíhalo hladce. Navíc jsem chtěl poznat jiný kraj, jiné lidi. Byla to pro mě velká výzva,“ uvedl Dempír.

Jelikož památky jsou jeho velkým koníčkem, za dobu, co je dnes čtyřicetiletý kastelán na Svojanově, ho nic moc nenutilo věnovat se něčemu jinému.



„Teď jsem si pořídil ‚chalupu‘, která mě nutí si volný čas najít. Je to příjemná změna. Fyzická práce, která je v Polákách potřeba v první řadě, mě nabíjí,“ řekl k zámku vzdálenému 300 kilometrů od Svojanova.

Práce na zámku Poláky je na roky. V tuto chvíli potřebuje hlavně základní stavební zajištění. Miloš Dempír sice veškerý svůj volný čas věnuje zámku, ale odejít ze Svojanova jen tak neplánuje. „Mám na Svojanově úkoly, které bych rád splnil. V tuto chvíli Poláky beru jako určitou formu odpočinku a splnění vlastních ambicí. Ale lhal bych, kdybych přesun na sever Čech do budoucna vyloučil. Logicky, když si člověk koupí takovou nemovitost, tak předpokládá, že se jí někdy bude věnovat naplno. Ovšem v této době je to předčasná otázka,“ řekl Dempír.

Zámek tyčící se nad Nechranickou přehradou si ho získal svou atmosférou. Z hlediska památkové podstaty se dochovala spousta detailů původní výzdoby. Z velké části zdobné venkovní novobarokní fasády, v převážné míře původní okna i s kováním, dveře, parketové podlahy i mimořádně působivá štuková výzdoba interiérů.

Vybavení rozebrali zloději

Zato z vybavení se nedochovalo vůbec nic. Co šlo odnést, vzali zloději, zbytek zničili vandalové. „Třeba soubor historických kachlových kamen byl rozkraden,“ řekl Dempír. Posledních třicet let byl zámecký areál nevyužívaný, před rokem 1989 několik desítek let sloužil státnímu statku.

„Střešní krytina dožila, místy zcela chybí a všude zatéká. Máme tu snad všechny škůdce, krovy jsou napadeny houbami, v některých místech jsou rozpojené, spoje uhnilé, části byly odcizeny. Zdivo vykazuje statické poruchy. Stropy a podlahy jsou poničeny dlouhodobým zatékáním, na řadě míst hrozí propadnutím. Podhledy jsou rozmáčené, místy opět uhnilé. Ze stropů opadává hodnotná štuková výzdoba,“ popsal Dempír.

Označení ruina však odmítá. „Celý areál je v havarijním stavu, ale neřekl bych, že jde o ruinu. I když to tak nevypadá, je relativně zachovalý,“ dodal.

Ještě loni byl zámek skrytý v bujné vegetaci, dnes už je prostor před hlavní budovou vyčištěný a vzniká tam růžová zahrada ve francouzském stylu.

Z nádvoří zmizely hromady suti a parkem už je možné procházet. V budoucnu tam má být obnovena kaskáda jezírek a park bude upravený do anglického stylu.

Na začátku září se majitel pustil do opravy vily správce, kterou nyní obklopuje lešení. Po dokončení tam vznikne zázemí pro něj, brigádníky i pracovníky stavebních firem.

Celkové náklady na obnovu zámeckého areálu jsou vyčísleny minimálně na 30 milionů. Peníze chce Dempír čerpat z různých dotačních fondů a ze soukromé sféry.

„Na opravu správcovského domu jsme získali dotaci z ministerstva kultury. Dalším krokem bude zajištění statiky, oprava krovů a výměna střešní krytiny, součástí je i obnova věžičky či záchrana štukové výzdoby stropů prvního patra zámku,“ plánuje majitel.

Už v průběhu rekonstrukce, snad v horizontu čtyř let, chce Dempír zámek otevřít veřejnosti. V interiérech má být instalována expozice představující život drobné šlechty v době první republiky. „V přízemí bude zámecká kuchyně a v dalších částech budou prezentovány zaniklé či nepřístupné zámecké objekty Kadaňska a Nechranicka,“ přibližuje Dempír s tím, že prostory poskytne i pro svatby a další akce.