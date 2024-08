Pardubice chystají na konec roku demolici opuštěných kasáren, kvůli nové škole

Jestli někdo nemá radost z chystané výstavby nové základní školy na pomezí sídlišť Dukla a Višňovka, tak je to duchovní otec a hlavní pořadatel akce zvané Retroměstečko Miroslav Toman.

Připravovaná demolice bývalého vojenského areálu totiž zřejmě ukončí jeho akci, která si loni připsala na konto desátý ročník. „Nechci na to myslet. Uvidíme, jak to celé bude. Třeba ještě jeden rok v kasárnách zvládneme,“ řekl loni Toman na otázku, co bude, když ho do kasáren už bourací čety nepustí.

Nakonec mu jeho přání vyšlo a skutečně ještě letos bude moci 7. a 8. září oblíbenou akci pořádat. Město totiž s likvidací bývalých ubikací nezačne dříve než na konci roku.

„Město Pardubice připravuje demolici části Masarykových kasáren, aby tam mohlo postavit základní školu. Bourání potrvá odhadem půl roku, firma by si mohla převzít staveniště možná už na podzim. V plánu je odstranění sedmi objektů, některé jsou hodně velké,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Místo 13 objektů půjde k zemi 7 staveb

Radnice zvažovala, že zbourá hned 13 objektů, nakonec demolice nebude muset být tak rozsáhlá a bude stačit zbourat sedm staveb. Škola se bude rozkládat asi na dvou hektarech, což je pětina rozlohy areálu. „V současnosti příslušný pracovník odboru provádí revizi projektu. Soutěž určí výslednou cenu demolice. Na podzim na to budeme chtít vyčlenit finanční prostředky, abychom s demolicí mohli začít co nejdříve,“ řekl náměstek Rychtecký.

Pokud peníze schválí zářijové zastupitelstvo města, na přelomu září a října by bylo možné vypsat výběrové řízení na demoliční firmu a ještě letos zahájit práce. „Harmonogram bude určovat smlouva s dodavatelem,“ uvedl Jakub Rychtecký.

Dopředu odhadovat náklady na zbourání budov, které sloužily například pro ubytování vojáků nebo pro velitelství, je velmi těžké. Rychtecký věří, že stavební firmy by stavební suť mohly využít na svých jiných stavbách, a tím by se mohla zakázka pro město zlevnit. „Demolice objektů je stanovena na šest měsíců. Předpokládám, že pro vjezd techniky do areálu bude využívána hlavní brána,“ řekl náměstek.

Radnice potřebuje postavit základní školu, protože současná kapacita škol ve městě nebude brzo stačit. Pro výstavbu nového školského zařízení vybrala bývalá kasárna, která deset let většinově patří městu. Školní budovy budou stát v blízkosti hlavního vchodu do areálu, před ním je městský park. Školní areál bude lemovat Zborovské náměstí a ulice Pod Břízkami.

Aktuálně je příprava výstavby základní školy pro 540 žáků o několik týdnů zpožděná, protože město bude potřebovat získat kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Dokončení projektu očekává v lednu 2025. „Máme požádáno o územní rozhodnutí a pokračují práce na stavebním povolení. Z tohoto pohledu nám demolice nebrzdí investici,“ dodal náměstek.

Vedle Retroměstečka nebudou změny v areálu dělat radost ani řidičům, kteří si zvykli za nízkou cenu parkovat na bývalém „buzerplacu“. „Před časem jsem si dělal analýzu, kolik lidí v kasárnách parkuje. A číslo to bylo oproti začátkům v roce 2019 poměrně vysoké. Ta plocha bude řidičům chybět,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Masarykova kasárna pro železniční pluk vznikla v letech 1922 až 1927. V roce 1939 o čestné pojmenování přišla, obnoveno bylo až v roce 1990. Od roku 2011 jsou kasárna opuštěná. Komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Areál má rozlohu asi deset hektarů.