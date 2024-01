Z části Masarykových kasáren vznikne škola, zbytek Pardubice prodají

Už je to třináct let, co naposledy zazněly v areálu kasáren T. G. M. v Pardubicích povely „pozor!“ nebo „vpravo hleď!“ Od té doby „buzerplac“ i rozlehlé okolní budovy jen chátrají. Ovšem zdá se, že příběh dalšího brownfieldu v centru krajského města končí. Pardubice už letos chtějí pokročit s výstavbou nové základní školy v přední části kasáren. Zbytek lukrativních parcel pak radní prodají.

„Peníze na výstavbu školy by mohlo město získat právě prodejem pozemků v areálu,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

A aby to šlo hladce, chce radnice využít pomoci soukromé firmy. Model se už osvědčil při prodeji ruin bývalé továrny Tesla v Pardubičkách. „Bude to fungovat na podobném principu jako v Tesle Kyjevská, bude se vybírat investor, jen on bude mít povinnost připravit architektonickou soutěž na území ve spolupráci s městem,“ doplnil k plánu Jan Nadrchal.

V březnu chce město k záměru uspořádat seminář pro zastupitele. Pro areál existuje územní studie, kterou bude zřejmě nutné přepracovat. Místo kasáren by měly vzniknout byty a prostory pro obchod a služby, případně i pro zdravotní středisko nebo ordinace lékařů.

„Pokud půjde vše tak, jak má, na podzim by v kasárnách už měly probíhat demolice bývalých vojenských objektů,“ uvedl dříve primátor, podle kterého radní budou požadovat, aby nové budovy výškově odpovídaly okolní zástavbě, určeny jsou pevně i podíly zastavěných ploch a zeleně.

Nová základní škola by měla pojmout zhruba 550 žáků

Nicméně stále platí, že část areálu zabere základní škola, město na ni připravuje projektovou dokumentaci. Loni zastupitelé schválili 1,5 milionu korun na projekt demolice budov a úpravy umístění současných inženýrských sítí. Nová budova má stát u bývalého hlavního vchodu kasáren, před nímž je městský park. Základní škola T. G. Masaryka by sloužila pro 540 žáků.

„Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, ty slabší naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě navýší,“ uvedl hlavní argument pro výstavbu nové základní školy na Zborovském náměstí náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Objekt by měl mít jídelnu a vývařovnu s kapacitou 615 jídel, minimálně 18 kmenových učeben, odborné učebny, školní družiny, knihovnu, jazykové a IT učebny a další prostory pro hudební a výtvarnou výchovu. Rovněž bude disponovat tělocvičnou, gymnastickým sálem, multifunkčním venkovním sportovištěm a zázemím pro personál a vedení školy. Cena stavby se dříve odhadovala na zhruba 500 milionů korun bez DPH.

Obdobný model přeměny brownfieldu město vyzkoušelo již dříve při soutěži na využití areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici. Rozsáhlý areál u krajské nemocnice koupila od města v roce 2018 společnost Linkcity a postupně jej přestavěla na obchodní centrum, byty a parkoviště.

Masarykova kasárna jsou od roku 2011 opuštěná. Komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Areál s objekty o rozloze asi deset hektarů patřil městu do 1. ledna 1950, až poté státu. Ten si při bezplatném převodu ponechal budovy, které postavil až během svého vlastnictví.