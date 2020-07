Radní Pardubic tápou, co dělat s kasárnami. Nápadů už byla spousta

Neproduktivita, absence vůle k rozhodnutí i liknavost. Všechny tyto tři atributy lze dobře sledovat na tom, jak pardubičtí politici v posledních letech krouží kolem areálů bývalých kasáren.

Pro lepší názornost postačí ukázka z novinového archivu z roku 2006. „Pardubická radnice hledá využití pro celý areál bývalých kasáren Hůrka, který loni získala od státu. V prostorách podle územního plánu nelze umístit průmyslovou výrobu nebo logistická centra,“ napsala MF DNES před více než 14 roky. Tehdejší náměstek primátora Jiřího Stříteského Michal Koláček k tomu doplnil: „Může tu být vše od bydlení přes služby, komerci až třeba po sportoviště,“ řekl Koláček.

Na předchozích větách je možná nejhorší to, že pokud je někdo vyřkne dnes, budou stále vlastně bezezbytku platit. Politici se za dlouhé roky nikam neposunuli.

Pracovní skupina nic nového nevymyslela

„Situaci měla změnit pracovní skupina složená z členů zastupitelstva a nominantů politických subjektů, ta však nakonec doporučila, aby byly zpracovány různé varianty využití kasáren,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Převedeno do češtiny? S areály na Hůrkách ani na Višňovce si nevíme rady, nikdo o ně nemá vážný zájem a my těžko najdeme peníze na kompletní přestavbu.

„Mělo by se dojít k tomu, jestli je prodat, nebo jestli tam bude město samo něco stavět, jestli budovy zbourat, či je nechat stát a území řešit s nimi. Určí se konkrétní osoby, které to budou projektově řešit,“ doplnil k plánům radních náměstek Nadrchal.

Městu se v minulosti přitom podařilo prodat alespoň menší část bývalých kasáren Hůrka, které vlastní už více než 15 let. Investor v lokalitě postavil bytové domy, jsou tam i sídla a provozovny firem.

Prodej zbytku areálu v posledních letech opakovaně narážel na chyby zájemců při výběrových řízeních.

Před hospodářskou krizí, v roce 2007, o pozemky usilovala společnost Eube, která tam chtěla stavět menší sídliště. Po opětovném ekonomickém růstu si pozemek za 15 milionů korun chtěla koupit společnost Pernštejn City. Přímý prodej ale zastupitelé dvakrát neschválili.

„Konzultovali jsme naše záměry i se zástupci bank a úvěrových společností. Nechali jsme si také zpracovat anketu mezi studenty univerzity. Ze všeho nám vyšlo, že v Pardubicích chybí menší nové byty za rozumné peníze, které není problém ufinancovat,“ řekl k projektu jednatel společnosti Pernštejn City Evžen Musil.

Plán na výstavbu menších a levnějších bytů neprošel

Jeho firma si nechala zpracovat studie i projekt. V plánech měla čtyřpodlažní domy s byty o velikostech 2+kk až 4+kk. Metr čtvereční neměl stát více než 20 tisíc korun včetně parkovacího místa.

„Jde o startovací byty hlavně pro mladé lidi. Snažili jsme se najít tu nejméně finančně náročnou cestu. Ušetřili jsme na tom, že domy jsou montované se železným skeletem, a také třeba na tom, že v nich nebudou výtahy. I když ty není problém později dodělat,“ uvedl spoluautor projektu architekt Jan Kovář.

Nakonec však z radnice opakovaně chodili investoři smutní, takže projekt nakonec putoval k ledu.

V minulosti se o zástavbu Hůrek také zajímal Dušan Kačmarik z firmy Altis CZ, obecný zájem deklarovala i skupina dalších investorů, v níž figurovala společnost RD Rýmařov. Do další soutěže se však nikdo z nich nepřihlásil.

Nyní se tedy zdá, že areál bývalých kasáren nedaleko sídliště Dubina bude rozparcelován a rozdělen na více účelů.

„Za nás budeme určitě požadovat, aby v kasárnách stál parkovací dům. Ten by měl sloužit jako záchytné parkoviště a částečně by měl ulevit i lidem z Dubiny. Dnes totiž mezi paneláky zdarma parkují přespolní, kteří si pak MHD dojedou do centra. Tomu musíme zamezit,“ uvedl starosta třetího obvodu a radní města za ODS Vítězslav Štěpánek.

Kasárny T. G. Masaryka patří městu od roku 2014. Magistrát si nechal na využití zpracovat studii a zvažoval, že území nabídne investorům. Sám by mohl v areálu vybudovat ubytovací zařízení pro seniory s více či méně specializovanou péčí. V minulosti se přihlásil také soukromý subjekt, který tam chtěl postavit základní církevní školu. Zatím je v prázdném areálu záchytné parkoviště.

Na pozemku na východním okraji již dlouho plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí výstavbu nového úřadu práce, který je dosud na několika pracovištích po městě.

Ovšem ani v tomto případě se nezdá, že by změny byly na spadnutí. „Myslím, že je chyba, že jsme Hůrka neprodali. Mám obavu, že s tím město samo těžko pohne. Tady to může být hodně podobné,“ pronesl prorocky v listopadu 2012 při prohlídce kasáren TGM tehdejší náměstek primátorky Martin Bílek. Dá se říct, že se v ničem nespletl.