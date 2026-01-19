V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Milan Zlinský
  15:36
V Pardubicích jsou na spadnutí dva výrazné developerské počiny. Společnost CFIG postaví více než stovku nových bytů v samém centru města. Projekty slibují moderní bydlení v atraktivních lokalitách, zároveň však otevírají stále diskutovanější téma parkování. Parkovacích míst bude pravděpodobně méně, než kolik budou obyvatelé nových bytů potřebovat.
Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině....

Společnost CFIG chce přestavět rohový dům nedaleko podchodu na Karlovině. Třetina bytů se už prodala. (19. ledna 2026) | foto: Studie: CFIG

Pardubická společnost CFIG nabízí především finanční služby, ovšem v poslední době se z ní stává také aktivní developer. Chystá dva projekty bytových domů v centru města. Rezidence Kostelíček už má stavební povolení a začínají se prodávat i byty v domě na Karlovině v ulici Karla IV.

Volné parcely už ve středu Pardubic nejsou, a tak ten, kdo chce stavět, musí vzít zavděk už zastavěným územím. A přesně do této strategie se pouští společnost CFIG. Na začátku ledna poslala do prodeje byty, které vybuduje v rohovém domě u podchodu nedaleko sokolovny.

„Nabízíme zájemcům kompletní přehled o dostupných bytech, standardech provedení i dispozičním řešení. Zároveň také možnost registrace a domluvení osobní prezentace. V předprodeji si lidé zaregistrovali již více než třetinu bytů,“ uvedl obchodní ředitel CFIG Real Estate Martin Socha.

Firma už dům na ulici Karla IV. oplotila a brzy se chce pustit do jeho kompletní přestavby. Projekt nabídne 30 bytových jednotek v dispozicích 1+kk, 1,5+kk a 2+kk. Tedy menších bytů, které rádi skupují investoři. Nejlépe se totiž pronajímají.

„Nějakou dobu nám trvalo, než jsme získali všechny pozemky u domu, tak abychom se mohli pustit do výstavby. Nedávno se to však povedlo, a tak na jaře budeme moci začít stavět,“ uvedl zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec.

Dům by měl svým vzhledem navazovat na prvorepublikovou výstavbu. Současně však podle zástupců firmy nabídne moderní a funkční bydlení poplatné potřebám 21. století. Autorem návrhu je pražské studio UNIT Architekti, z jejichž dílny vzešly známé projekty jako Florenc v Praze, Žižkov City či Nové centrum Hostivař.

„Dům z větší části čeká oprava, zároveň přistavíme tři patra. Co se týče vzhledu, tak chceme odkázat na architekturu Grandu a jeho tvůrce Josefa Gočára. Památkáři nám dali zelenou,“ řekl nedávno Chovanec.

Podle architekta a bývalého radního města Miroslava Petráně stavba na hlavní ulici sídliště Karlovina logiku dává. „Není to žádný velký zázrak, ale je to jednoduché, dobré a tak trochu to tvoří i výškový přechod k věžákům na druhé straně ulice,“ uvedl Petráň s odkazem na vysoké paneláky, které za minulého režimu vyrostly v centru města po sanaci staré Karloviny.

V centru Pardubic vznikne další výrazná stavba, panují obavy kvůli dopravě

Druhý projekt firmy je ještě dál. Rezidence Kostelíček, která vyroste na místě bývalých potravin na křížení ulic Bubeníkova, Bulharská a Štrossova, dostala už stavební povolení. Dělníci se tak brzy pustí do likvidace roky zavřené prodejny.

„Jedná se o novostavbu bytového domu. Parcela domu se nachází na nároží městského bloku mezi ulicemi Štrossova a Bulharská v širším centru města Pardubice. Stavba bude mít jedno podzemní podlaží určené převážně k parkování,“ stojí mimo jiné v povolení, které visí na úřední desce magistrátu.

Ovšem právě parkování vzbuzuje u projektu otázky. Míst totiž bude určitě méně, než obyvatelé domu budou potřebovat. V plánu je výstavba 78 bytů a jen 36 parkovacích stání. Je tak jasné, že řada nájemníků a majitelů bytů bude hledat místa v okolí Matičního jezera. A tam je plno už teď. „S parkováním u tohoto projektu bude určitě problém, to je zjevné,“ uvedl architekt Petráň, který v lokalitě bydlí.

U Kostelíčka bude menší parkoviště, než bude potřeba

Majitel firmy CFIG proto radnici nabídl kompenzaci v podobě úpravy okolí rezidence. „Nyní v okolních ulicích chybí jakákoli zeleň. Třeba za mostem přes Chrudimku je jediný strom, navíc docela chudák. Už připravujeme projekt na výsadbu dřevin, jež v ulici jednak přežijí a hlavně ji udělají příjemnější pro lidi,“ řekl Chovanec a v plánu má i další věci. „Na části bytového domu bude založena extenzivní zelená střecha, část střechy bude pochozí a bude využívána jako terasa k přiléhajícím bytům,“ je napsáno ve stavebním povolení.

Vedení města hodlá na zvelebení místa se společností spolupracovat, a tak ani neprotestuje proti menšímu počtu parkovacích míst. „Developer plní předepsané normy. Ty se změkčily a takto to vychází. A to i přesto, že všichni tušíme, že majitelé skoro 80 bytů budou mít dohromady určitě více než 36 aut. Někdo to tak může vnímat, že jde z jejich strany o úlitbu právě za to, že těch míst nebudou muset stavět tolik,“ uvedl primátor Jan Nadrchal. Dodal, že on osobně to tak nebere. „Chovají se odpovědně, o všem společně diskutujeme. Bylo by krásné, kdyby se tak chovali i ostatní developeři,“ dodal primátor.

Obě strany se navíc chtějí domluvit na úpravě nedaleké křižovatky u Kostelíčka, na které se poměrně často stávají nehody. Radnice by tak v místě, i s ohledem na novou výstavbu, chtěla postavit kruhový objezd a jeho výstavbu by z valné části mohla uhradit právě firma CFIG. A prý by nemělo jít o nudnou stavbu.

Pardubický magistrát utáhl šrouby, parkovné lidé zaplatí v centru všude

„Jsem smutný z toho, jak vypadají kruháče v Pardubicích. Většinou jen štěrk nebo kamení. Když jsem koukal na Tour de France, tak jsem viděl, jak skoro každá křižovatka byla něčím zajímavá. Chceme proto magistrátu pomoci s tím, aby před Kostelíčkem mohl být třeba vodní prvek nebo umělecké dílo. Ten prostor si to určitě zaslouží,“ dodal Chovanec.

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus zabloudil srnec, kterého museli odchytit a pustit do volné přírody.

15. ledna 2026  14:58

