Po měsíci od operace je pacient v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádnými klinickými obtížemi, uvedlo centrum Agel v tiskové zprávě.
Koronární kalcifikace, tedy zvápenatění srdečních tepen, je pokročilou formu aterosklerózy. Toto onemocnění vede ke zhoršenému prokrvení srdce, v důsledku čehož pacienti trpí namáhavou bolestí na hrudi nebo čelí vysokému riziku srdečního infarktu.
|
Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář
„Díky rotující diamantové brusce dokážeme odstranit kalcifikace, které byly dosud prakticky neřešitelné standardními metodami,“ řekl Aleš Král, jeden z lékařů, kteří výkon provedli.
Operativní metoda otevírá podle Agelu naději tisícům pacientů s nejzávažnějším postižením srdečních tepen. Dosud byla dostupná jen v zahraničí.
„Výsledek prvního výkonu byl optimální a potvrdil, že jsme připraveni tuto metodu nabídnout našim pacientům jako standardní součást léčebného spektra. Jde o významný krok vpřed v péči o nemocné s nejtěžšími formami postižení věnčitých tepen,“ řekl druhý člen operačního týmu Tomáš Lazarák.