Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny

Autor: ,
  13:33
Kardiologické centrum Agel v Pardubicích odstranilo pacientovi zvápenatění srdečních věnčitých tepen pomocí rotující diamantové brusky. Orbitální aterektomii udělali pardubičtí kardiologové jako první v Česku.
Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář. (3. června 2025) | foto: AGEL Kardiologické centrum

Po měsíci od operace je pacient v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádnými klinickými obtížemi, uvedlo centrum Agel v tiskové zprávě.

Koronární kalcifikace, tedy zvápenatění srdečních tepen, je pokročilou formu aterosklerózy. Toto onemocnění vede ke zhoršenému prokrvení srdce, v důsledku čehož pacienti trpí namáhavou bolestí na hrudi nebo čelí vysokému riziku srdečního infarktu.

Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář

„Díky rotující diamantové brusce dokážeme odstranit kalcifikace, které byly dosud prakticky neřešitelné standardními metodami,“ řekl Aleš Král, jeden z lékařů, kteří výkon provedli.

Operativní metoda otevírá podle Agelu naději tisícům pacientů s nejzávažnějším postižením srdečních tepen. Dosud byla dostupná jen v zahraničí.

„Výsledek prvního výkonu byl optimální a potvrdil, že jsme připraveni tuto metodu nabídnout našim pacientům jako standardní součást léčebného spektra. Jde o významný krok vpřed v péči o nemocné s nejtěžšími formami postižení věnčitých tepen,“ řekl druhý člen operačního týmu Tomáš Lazarák.

