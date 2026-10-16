Pardubice přivítají světové kardiology. Ukážou živé přenosy operací

Hlavním tématem kongresu budou moderní postupy při léčbě komplikovaných postižení srdečních tepen, včetně jejich chronických úplných uzávěrů. Při těchto stavech dochází k úplnému ucpání tepny zásobující srdeční sval, přičemž její opětovné zprůchodnění vyžaduje speciální techniky a zkušenosti lékařů.
Pardubické kardiologické centrum se těmto náročným výkonům dlouhodobě věnuje. Ročně zde lékaři provedou přibližně 80 až 90 zákroků tohoto typu s úspěšností kolem 90 procent. Díky pokroku v léčebných metodách tak mohou pomoci i pacientům, u nichž bylo dříve zprůchodnění tepny považováno za neproveditelné.
„Troufnu si tvrdit, že naší aktivitou, živými online přenosy zákroků přímo z Pardubic do světa a pořádáním kongresu CTO&CHIP Czech Challenge se nám podařilo umístit Pardubice přinejmenším na kardiologickou mapu Evropy,“ říká lékař Vojtěch Novotný, odborný garant kongresu a první český člen EuroCTO klubu.
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Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny
Význam pokročilých kardiologických metod se přitom promítá především do péče o pacienty. Úspěšné zprůchodnění tepny může zmírnit dušnost či bolesti na hrudi a přispět ke zlepšení fyzické kondice i kvality života. Podle pardubických specialistů je důležité, aby byla špičková léčba dostupná také pacientům v regionech.
„Pacienti nemusí mít pocit, že o něco přicházejí, když jdou do nemocnice, kterou mají nejblíž. Dostanou u nás péči srovnatelnou s nejlepšími centry na světě,“ zdůraznil Novotný pro web Kardiologického centra AGEL.
Nadcházející kongres tak nabídne prostor pro sdílení zkušeností mezi odborníky z různých částí světa a představí nejnovější možnosti léčby složitých onemocnění věnčitých tepen.