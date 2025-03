Litomyšl chystá stavbu nemocniční kaple, Winy Maas slibuje dílo s okny do nebe

Ještě není zřejmé, jak nová kaple v nemocničním parku v Litomyšli bude velká, vysoká, a dokonce ani z jakého bude materiálu. Ale návrhy, které v Litomyšli v únoru představil tamním zastupitelům i duchovním známý nizozemský architekt Winy Maas, slibují neobvyklé dílo.

Maas ukázal tři varianty, všechny předpokládají, že kaple nebude mít žádná okna, denní světlo sem bude proudit skleněnou střechou. Maas navrhl kapli tak, aby byla zasazena mezi stromy, ale nezasáhla jejich kořeny. Lidé v kapli by tak mohli mít pocit, že jsou uprostřed přírody.

Architekt s místními strávil dvě hodiny debatami o tom, jak projekt upravit. „Má řadu nápadů. Například by chtěl udělat na budově několik kapes, ve kterých by mohli hnízdit ptáci. Aby součástí kaple byla příroda a člověk mohl slyšet ptačí zpěv,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

V minulosti již v areálu nemocnice kaple fungovala. Mše svaté v ní byly slouženy pravidelně každou sobotu. Tato kaple byla zrušena v roce 2017, kdy na jejím místě vznikla nemocniční knihovna. V polovině února byla prozatímní kaple slavnostně otevřena ekumenickou bohoslužbou v budově bývalého kožního oddělení.

Město se však s nemocnicí dohodlo, že jde o provizorní řešení do doby, než vznikne nová kaple v parku. Maas pro Litomyšl už navrhl zrcadlovou stěnu s názvem The Door v parku Zdeňka Kopala, která byla odhalena loni v říjnu. Instalaci tvoří stěna ze zrcadlového dibondu s otvorem – dveřmi, která zrcadlí park, okolní krajinu, nebe i panorama Litomyšle a zároveň nabízí průchod – dveře do jiné dimenze.

Podoba kaple ještě jasná není

Stále není jasné, jak kaple bude vypadat. Zástupci Litomyšle se při debatě s architektem přimlouvali za to, aby nebyla příliš rozlehlá. „Toto byl první návrh. Shodli jsme se, že je to příliš velký prostor, že to může být poloviční. Nebudou tam desítky lidí. I pokud jde o výšku, hrál si s možností, že to budou buď čtyři metry, nebo šest metrů. My jsme si řekli, ať to udělá spíše nižší i kvůli nákladům na vytápění. Tak to vzal v potaz,“ uvedl Brýdl.

Nizozemský architekt, krajinářský architekt a urbanista Winy Maas je spoluzakladatelem oceňované architektonické kanceláře MVRDV. Ta navrhla například nizozemský pavilon na Expo 2000 v Hannoveru, přestavbu Pyramidy v centru Tirany či Křišťálové domy v Amsterdamu.

„Finální podoba kaple a možnosti její realizace budou předmětem dalších jednání jak s architektem, tak s vedením Nemocnice Pardubického kraje a se zástupci litomyšlských duchovních,“ řekl Daniel Brýdl.