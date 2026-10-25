Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky

Už pátým rokem zve Litomyšl známé architekty tvořit v krajině originální drobné stavby a umělecké objekty, které mají za cíl dostat lidi na procházky do okolí města. Pravidla jsou poměrně jednoduchá.
Radnice vyčlení z rozpočtu na návrh a realizaci milion korun a autorům ponechává značnou tvůrčí volnost, včetně výběru místa.
Prvním objektem bylo odpočívadlo ve tvaru oka u Staré plovárny od kanceláře OVA architekti. Následovala zrcadlová stěna od nizozemského architekta Winyho Maase a vyhlídka tvořená dvěma vyřazenými lodními kontejnery. Nejnovějším přírůstkem je kaple z 3D tištěného betonu od Petra Hájka.
Kaple je zasvěcená sv. Josefu Kalasanskému, který byl zakladatelem řádu piaristů a je úzce spjatý s historií zámeckého návrší v Litomyšli.
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Litomyšl se dočká další architektonické lahůdky, betonové kaple z 3D tiskárny
„Kaple je místem díkuvzdání za přínos vzdělanosti do Litomyšle. Máme za to, že bez působení řádu piaristů by dnešní Litomyšl nebyla tou Litomyšlí, kterou je. Také osobnost svatého Josefa Kalasanského je mimořádným příkladem toho, že jedinec může měnit k lepšímu životy tisíců sirotků či dětí z chudých rodin. Jsme opravdu rádi, že piaristé v roce 1640 do Litomyšle dorazili. Dokázali měnit svět k lepšímu a my v Litomyšli bychom za to řádu piaristů chtěli touto stavbou poděkovat,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.
Z dálky připomíná rozhlednu
Jelikož kaple tyčící se za Primátorskou hrází nemá ještě na vrcholu kříž, na první pohled vypadá jako rozhledna. Tvoří ji bloky betonových kvádrů o rozměrech 3 × 3 × 9 metrů, které jsou zhotoveny pomocí technologie 3D tisku. Ty se tiskly postupně po jednotlivých dílech a poté byly na místě zkompletovány.
„Majitel firmy, která kapli tiskla, tvrdí, že podle jejich zjištění by mělo jít o jedinou sakrální stavbu na světě zhotovenou 3D tiskem z betonu. Další roste v Neratovicích od architekta Zdeňka Fránka,“ dodal Brýdl.
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Litomyšl baví. Oko u rybníka, zrcadlo i rozhledna ze starých kontejnerů
Originální stavba od architekta, který v roce 2024 získal Českou cenu za architekturu za svou realizaci koncertního sálu, takzvaného kraba v budově Císařských lázní v Karlových Varech, je ojedinělá tím, že si pohrává s průchodem slunečních paprsků.
„Stavba má v sobě zakódovány principy geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa,“ uvedl ke svému návrhu architekt Petr Hájek.
Piaristé v Litomyšli
Piaristé v Litomyšli provozovali jedno z nejstarších a nejvýznamnějších gymnázií v Českém království a učinili z města důležité vzdělávací centrum našich zemí. Litomyšlským gymnáziem, ale i elementární školou a filozofickým ústavem prošla řada osobností, které v 19. století výrazně ovlivnily politický, kulturní i společenský život – například Bedřich Smetana, Alois Vojtěch Šembera či Jan Evangelista Purkyně.
Sv. Josef Kalasanský byl španělský katolický kněz, pedagog a zakladatel piaristického řádu. Proslavil se především snahou zpřístupnit vzdělání chudým dětem bez ohledu na jejich původ.
Kaple by mohla nalákat velké množství návštěvníků během letního slunovratu, kdy by kulatými otvory spolu se soustavou zrcadel měly kaplí prostupovat jasně ohraničené sluneční paprsky.
„Má to přesně spočítané. Se synem si to ověřovali na zhruba metr vysokém modelu kaple. Rameny, na kterých jsou zrcadla, jde o několik milimetrů hýbat, aby se vše dalo případně doladit. Světlo by o slunovratu mělo jedním otvorem pronikat dovnitř, druhým vycházet ven a pak na oltářní menze to vytvoří obrazec. Sám jsem na to zvědavý. Petr Hájek tomu věnoval neskutečné energie, konzultoval to s několika vědci,“ dodal starosta. Sluneční paprsky mají kaplí pronikat například i na výročí svatořečení sv. Josefa Kalasanského.
Dostat se do kaple, která byla nedávno osazena těžkými ocelovými dveřmi, nebude jen tak. Ve hře je několik možností, jak bude zpřístupněna veřejnosti. Představa architekta Petra Hájka počítá s tím, že kaple bude přístupná jen při výjimečných příležitostech, a to například při liturgických slavnostech, slunovratu nebo na výročí svatého Josefa Kalasanského.
Cílem podzimních vycházek se stala betonová kaple už teď. Její vysvěcení je plánováno na příští rok.
Litomyšlská radnice buduje tzv. Cíle cest čtvrtým rokem, už teď pracuje na pátém projektu. Oslovila s ním vítěze české ceny za architekturu za rok 2025 – architekty Tomáše Págu, Milana Joja a Karla Kubzu z architektonické kanceláře Čtyřstěn, kteří získali cenu za Dům pro Julii – první dětský hospic v Česku.