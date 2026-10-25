Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky

Autor:
  9:02
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla podle návrhu architekta Petra Hájka pomocí 3D tisku betonu. (říjen 2026) | foto: Radek Latislav, iDNES.cz

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...
V blízkosti Primátorské hráze byla slavnostně požehnána nová kaple od...
28 fotografií
Litomyšl má novou architektonickou dominantu. Je jí betonová kaple sv. Josefa Kalasanského od architekta Petra Hájka zhotovená zřejmě jako první na světě technologií 3D tisku. Netradiční stavba za městem připomíná působení piaristů.

Už pátým rokem zve Litomyšl známé architekty tvořit v krajině originální drobné stavby a umělecké objekty, které mají za cíl dostat lidi na procházky do okolí města. Pravidla jsou poměrně jednoduchá.

Radnice vyčlení z rozpočtu na návrh a realizaci milion korun a autorům ponechává značnou tvůrčí volnost, včetně výběru místa.

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla podle návrhu architekta Petra Hájka pomocí 3D tisku betonu. (říjen 2026)
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla podle návrhu architekta Petra Hájka pomocí 3D tisku betonu. (říjen 2026)
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla podle návrhu architekta Petra Hájka pomocí 3D tisku betonu. (říjen 2026)
Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla podle návrhu architekta Petra Hájka pomocí 3D tisku betonu. (říjen 2026)
28 fotografií

Prvním objektem bylo odpočívadlo ve tvaru oka u Staré plovárny od kanceláře OVA architekti. Následovala zrcadlová stěna od nizozemského architekta Winyho Maase a vyhlídka tvořená dvěma vyřazenými lodními kontejnery. Nejnovějším přírůstkem je kaple z 3D tištěného betonu od Petra Hájka.

Kaple je zasvěcená sv. Josefu Kalasanskému, který byl zakladatelem řádu piaristů a je úzce spjatý s historií zámeckého návrší v Litomyšli.

Litomyšl se dočká další architektonické lahůdky, betonové kaple z 3D tiskárny

„Kaple je místem díkuvzdání za přínos vzdělanosti do Litomyšle. Máme za to, že bez působení řádu piaristů by dnešní Litomyšl nebyla tou Litomyšlí, kterou je. Také osobnost svatého Josefa Kalasanského je mimořádným příkladem toho, že jedinec může měnit k lepšímu životy tisíců sirotků či dětí z chudých rodin. Jsme opravdu rádi, že piaristé v roce 1640 do Litomyšle dorazili. Dokázali měnit svět k lepšímu a my v Litomyšli bychom za to řádu piaristů chtěli touto stavbou poděkovat,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Z dálky připomíná rozhlednu

Jelikož kaple tyčící se za Primátorskou hrází nemá ještě na vrcholu kříž, na první pohled vypadá jako rozhledna. Tvoří ji bloky betonových kvádrů o rozměrech 3 × 3 × 9 metrů, které jsou zhotoveny pomocí technologie 3D tisku. Ty se tiskly postupně po jednotlivých dílech a poté byly na místě zkompletovány.

„Majitel firmy, která kapli tiskla, tvrdí, že podle jejich zjištění by mělo jít o jedinou sakrální stavbu na světě zhotovenou 3D tiskem z betonu. Další roste v Neratovicích od architekta Zdeňka Fránka,“ dodal Brýdl.

Litomyšl baví. Oko u rybníka, zrcadlo i rozhledna ze starých kontejnerů

Originální stavba od architekta, který v roce 2024 získal Českou cenu za architekturu za svou realizaci koncertního sálu, takzvaného kraba v budově Císařských lázní v Karlových Varech, je ojedinělá tím, že si pohrává s průchodem slunečních paprsků.

„Stavba má v sobě zakódovány principy geometrie, optiky a akustiky, které zesilují spirituální atmosféru místa,“ uvedl ke svému návrhu architekt Petr Hájek.

Piaristé v Litomyšli

Piaristé v Litomyšli provozovali jedno z nejstarších a nejvýznamnějších gymnázií v Českém království a učinili z města důležité vzdělávací centrum našich zemí. Litomyšlským gymnáziem, ale i elementární školou a filozofickým ústavem prošla řada osobností, které v 19. století výrazně ovlivnily politický, kulturní i společenský život – například Bedřich Smetana, Alois Vojtěch Šembera či Jan Evangelista Purkyně.

Sv. Josef Kalasanský byl španělský katolický kněz, pedagog a zakladatel piaristického řádu. Proslavil se především snahou zpřístupnit vzdělání chudým dětem bez ohledu na jejich původ.

Kaple by mohla nalákat velké množství návštěvníků během letního slunovratu, kdy by kulatými otvory spolu se soustavou zrcadel měly kaplí prostupovat jasně ohraničené sluneční paprsky.

„Má to přesně spočítané. Se synem si to ověřovali na zhruba metr vysokém modelu kaple. Rameny, na kterých jsou zrcadla, jde o několik milimetrů hýbat, aby se vše dalo případně doladit. Světlo by o slunovratu mělo jedním otvorem pronikat dovnitř, druhým vycházet ven a pak na oltářní menze to vytvoří obrazec. Sám jsem na to zvědavý. Petr Hájek tomu věnoval neskutečné energie, konzultoval to s několika vědci,“ dodal starosta. Sluneční paprsky mají kaplí pronikat například i na výročí svatořečení sv. Josefa Kalasanského.

Dostat se do kaple, která byla nedávno osazena těžkými ocelovými dveřmi, nebude jen tak. Ve hře je několik možností, jak bude zpřístupněna veřejnosti. Představa architekta Petra Hájka počítá s tím, že kaple bude přístupná jen při výjimečných příležitostech, a to například při liturgických slavnostech, slunovratu nebo na výročí svatého Josefa Kalasanského.

Cílem podzimních vycházek se stala betonová kaple už teď. Její vysvěcení je plánováno na příští rok.

Litomyšlská radnice buduje tzv. Cíle cest čtvrtým rokem, už teď pracuje na pátém projektu. Oslovila s ním vítěze české ceny za architekturu za rok 2025 – architekty Tomáše Págu, Milana Joja a Karla Kubzu z architektonické kanceláře Čtyřstěn, kteří získali cenu za Dům pro Julii – první dětský hospic v Česku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

Jedna poslankyně, druhá starostka. Další dcera Josefa Luxe uspěla v politice

Premium
Anežka Pavlišová, nejstarší dcera Josefa Luxe, povede radnici v Chocni.

Podobně jako loni po úspěchu ve sněmovních volbách začali lidé po celé republice poznávat její sestru Marii, si nyní všímají i jí. Také druhá ze čtyř dcer Josefa Luxe, šéfa lidovců a ministra...

Dodávka na dálnici nedala přednost koloně vojenských obrněnců, nehodu natočil řidič

Vojenský transportér Titus na dálnici D35 u Opatovic nad Labem po srážce s...

Neobvyklá nehoda ve čtvrtek večer zaměstnala složky IZS na dálnici D35. U nájezdu na dálnici u Opatovic nad Labem se střetl obrněný transportér s dodávkou. Řidič dodávky totiž nerespektoval pravidla...

Nákladní souprava se zasekla pod viaduktem a strhla traverzu

Řidič nákladní soupravy uvázl v Kostěnicích pod železničním mostem. (21. října...

Hasiči zasahovali ve středu ráno v Kostěnicích na Pardubicku, kde se nákladní souprava zaklínila při průjezdu pod železničním viaduktem. Vozidlo při průjezdu strhlo traverzu, která vymezuje maximální...

Osel a ovce si vyšli do města, bázlivého Olíka pomohla odchytit sousedka

Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026)

Doprovod osrstěným výletníkům dělali v pondělí ráno strážníci v pardubickém Svítkově. Osel a jeho ovčí kamarádka opustili výběh a vydali se na procházku městem. Zastávku si udělali také na zahradě...

Litomyšl má nový cíl cest. Betonová kaple si pohrává se slunečními paprsky

Nová kaple sv. Josefa Kalasanského u Primátorské hráze v Litomyšli vznikla...

Litomyšl má novou architektonickou dominantu. Je jí betonová kaple sv. Josefa Kalasanského od architekta Petra Hájka zhotovená zřejmě jako první na světě technologií 3D tisku. Netradiční stavba za...

25. října 2026  9:02

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32

Tady šlo o život. Muž zapil spoustu léků alkoholem, našli ho ve vážném stavu v lese

Volal na linku 112, ale hovor se přerušil. Muže v bezvědomí našli strážnici v...

Hovor na tísňovou linku zalarmoval pardubické strážníky, policisty i zdravotníky. Muž, jehož stav se prudce zhoršoval, se ale během hovoru přestal ozývat a hovor se přerušil. Ačkoliv se hlídkám...

23. října 2026  13:58

Dodávka na dálnici nedala přednost koloně vojenských obrněnců, nehodu natočil řidič

Vojenský transportér Titus na dálnici D35 u Opatovic nad Labem po srážce s...

Neobvyklá nehoda ve čtvrtek večer zaměstnala složky IZS na dálnici D35. U nájezdu na dálnici u Opatovic nad Labem se střetl obrněný transportér s dodávkou. Řidič dodávky totiž nerespektoval pravidla...

23. října 2026

Proti největšímu dálničnímu tendru nejsou námitky. Stavba úseků D35 může brzy začít

Skrytá ornice na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí. (29. září...

Největšímu PPP dálničnímu projektu v novodobé historii Česka už nic zásadního nestojí v cestě. Žádné z neúspěšných konsorcií nevyužilo zákonnou patnáctidenní lhůtu k odvolání proti konečnému výběru...

22. října 2026  14:04

Mundial středoškoláků: tisíce Číňanů v hledišti, Ústí na hřišti. Bojují i Pardubice

Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství...

S plyšovým Krtečkem jako talismanem, světoznámým symbolem Česka, vyrazili studenti ústecké průmyslovky přes půl světa na fotbalové mistrovství světa středních škol. A odvezou si vzpomínku jako hrom:...

22. října 2026  13:17

Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné

Levná atrapa EW-DEC od společnosti ERA je návnada pro nepřítele, která má...

Nad krajinou letí průzkumný nepřátelský dron. Míří k chladicím věžím, které se tyčí v dálce. Zaujme ho ale něco jiného: aktivní radar, který chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny. Bezpilotní...

22. října 2026  11:20

Snaží se mě zlomit, řekl egyptský student z vazby. Popírá vinu za požár v Pardubicích

Anežka Brahová a Youssef Moursi

Egyptský student obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích odmítá vinu a tvrdí, že se ho české úřady snaží psychicky zlomit. Podle jeho advokáta policie mezi důkazy...

21. října 2026  17:31

Dívka z Chrudimska nedorazila do školy. Policisté ji večer našli v Pardubicích

ilustrační snímek

Policie ve středu pátrala po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku. Ta odešla ráno do školy, kam už ale nedorazila. Rodina o ní neměla žádné zprávy a její telefon byl nedostupný....

21. října 2026  15:43,  aktualizováno  17:30

Nákladní souprava se zasekla pod viaduktem a strhla traverzu

Řidič nákladní soupravy uvázl v Kostěnicích pod železničním mostem. (21. října...

Hasiči zasahovali ve středu ráno v Kostěnicích na Pardubicku, kde se nákladní souprava zaklínila při průjezdu pod železničním viaduktem. Vozidlo při průjezdu strhlo traverzu, která vymezuje maximální...

21. října 2026  10:15,  aktualizováno  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jedna poslankyně, druhá starostka. Další dcera Josefa Luxe uspěla v politice

Premium
Anežka Pavlišová, nejstarší dcera Josefa Luxe, povede radnici v Chocni.

Podobně jako loni po úspěchu ve sněmovních volbách začali lidé po celé republice poznávat její sestru Marii, si nyní všímají i jí. Také druhá ze čtyř dcer Josefa Luxe, šéfa lidovců a ministra...

21. října 2026

Pardubice na senzaci nedosáhly. V Lize mistrů nestačily ani na Málagu

Willy Hernangómez z Málagy se tlačí k zakončení v duelu s Pardubicemi.

Basketbalisté Pardubic prohráli při domácí premiéře v Lize mistrů v Enteria aréně s Málagou 63:79. Připsali si tak druhou porážku poté, co před dvěma týdny nestačili v Itálii na Reggianu (65:82).

20. října 2026  20:26,  aktualizováno  22:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×