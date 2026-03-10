Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost

Milan Zlinský
  10:39
Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v Pardubicích, mohou být klidní. Radnice v posledních letech navýšila kapacity, ale dětí se rodí čím dál méně. Místo ve školce tak určitě seženou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pryč jsou roky, kdy se rodiče po celé zemi nervovali, jestli seženou místo pro svou ratolest v mateřské škole. Pardubice nebyly výjimkou, a i když radní přidávali místa, jak mohli, problémy v některých částech města byly.

Tyto starosti jsou ale už zřejmě pryč. Rodí se stále méně dětí, a tak logicky kapacity budou dostatečné. Ještě v roce 2017 se narodilo na území České republiky přes 114 tisíc dětí. Před šesti roky to bylo už jen 110 tisíc a v roce 2024 pouhých 84 tisíc dětí.

„Chceme rodiče ujistit, že pro pardubické děti, které splňují podmínky přijetí, máme připravené dostatečné kapacity,“ může tak říct náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Nutno dodat, že radnice se v posledních letech snažila kapacity ve školkách navyšovat. Naposledy se otevírala velká přístavba v mateřince na Teplého ulici na sídlišti Dukla. „V uplynulých letech jsme otevřeli řadu nových tříd a další investice do rozšiřování míst pokračují,“ doplnil Rychtecký.

Přístavba Mateřské školy Kamarád je v provozu od září. Stála 83 milionů korun. Kapacita školky se tak zdvojnásobila. „V rámci investice vzniklo také nové, bezpečnější parkoviště s novým výjezdem a vjezdem s průjezdným režimem a spousta krytých stání pro jízdní kola,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Pardubice zřizují 29 školek, v nich bylo dosud zhruba 3 100 míst, nová kapacita je nyní díky přístavbě 3 200 dětí. Navíc na území města funguje hned několik soukromých školek. Město má asi 92 tisíc obyvatel. Školka v Teplého ulici je spádová nejen pro oblast sídliště Dukla, ale děti tam vozí i lidé z Popkovic, Svítkova a Dražkovic.

„Spádovou oblast jsme vybrali proto, že je větší než ostatní. Byla tu bytová výstavba a plánuje se další. Školka je na dobrém místě na cestě ze Svítkova, je dostupná pro dukelské obyvatele,“ řekl Rychtecký.

Zápisy proběhnou už 16. a 17. března

Dá se tak očekávat, že zápisy proběhnou víceméně v klidu. Samotný sběr žádostí, tedy vlastní zápis dětí, se bude konat v pondělí 16. a v úterý 17. března vždy od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 16:00 přímo v mateřských školách.

Řada z nich nabídne také možnost rezervace konkrétního času pro osobní podání. „Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna 2026 dovrší pěti let, tedy pro děti narozené do 31. 8. 2021. Přijímání dětí probíhá podle kritérií stanovených ředitelkami škol v souladu se školským zákonem a ve spolupráci se zřizovatelem,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.

Lidí v Pardubicích rychle přibývá, město musí rozšiřovat školy a školky

Podrobné informace, kritéria i potřebné formuláře najdou rodiče na webu zapisyms.pardubice.eu. „Po vyplnění je nutné žádost vytisknout, nechat potvrdit dětským lékařem a následně ji ve dnech zápisu doručit do vybrané mateřské školy. Podání je možné také prostřednictvím datové schránky nebo poštou,“ dodal Jakub Rych.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost

ilustrační snímek

Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v Pardubicích, mohou být klidní. Radnice v posledních letech navýšila kapacity, ale dětí se rodí čím...

10. března 2026  10:39

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

9. března 2026  15:59

Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Zatím lidé u největšího pardubického koupaliště parkovali na louce. Město...

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde auta zatím parkovala na louce. Řidičům, kteří v lokalitě často dostávali pokuty za to, že stáli na „zeleni“ by se...

9. března 2026  10:43

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

8. března 2026  9:01

Dělostřeleckou tvrz zatraktivní rozšířená realita a tajná mise, vylepšený bude i vstup

Pardubický kraj nechal v posledních letech kompletně opravit vchodový objekt...

Návštěvníky dělostřelecké tvrze Bouda čekají letos dvě premiéry. Zatímco jarní sezonu odstartuje čerstvě dokončená modernizace areálu, ještě před prázdninami by zde měla fungovat technologická...

7. března 2026  8:19

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Na Pardubicku akutně chybí dětští psychiatři, kraj vkládá naději do nových center

dětská psychiatrie, ilustrace

Na bezmála pět tisíc dětí a mladistvých, kteří jsou v Pardubickém kraji v péči psychiatrů nebo užívají léky na předpis, připadají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jen čtyři...

6. března 2026  15:10

Nečekané rozuzlení případu pořezané ženy v Chrudimi. Nestalo se to, řekla policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté se od konce ledna zabývali případem napadení ženy v Chrudimi. Neznámý muž jí podle její výpovědi poblíž autobusového nádraží způsobil řezné poranění, protože mu odmítla dát cigaretu. Podle...

6. března 2026  10:22

Zvrat s obří halou v Pardubicích: město peníze miliardáři nedá, skládku neodtěží

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Pardubice v naprosté tichosti finalizují dohody se společností MHAP miliardáře Petra Dědka týkající se výstavby největší multifunkční hokejové haly na světě. Radnice nedávno zvažovala, že se upíše...

6. března 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Vedoucí finančního úseku

ManpowerGroup s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 80 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

5. března 2026  16:32

Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina

Státní zámek Litomyšl

Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...

5. března 2026  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.