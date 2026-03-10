Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost

Pryč jsou roky, kdy se rodiče po celé zemi nervovali, jestli seženou místo pro svou ratolest v mateřské škole. Pardubice nebyly výjimkou, a i když radní přidávali místa, jak mohli, problémy v některých částech města byly.
Tyto starosti jsou ale už zřejmě pryč. Rodí se stále méně dětí, a tak logicky kapacity budou dostatečné. Ještě v roce 2017 se narodilo na území České republiky přes 114 tisíc dětí. Před šesti roky to bylo už jen 110 tisíc a v roce 2024 pouhých 84 tisíc dětí.
„Chceme rodiče ujistit, že pro pardubické děti, které splňují podmínky přijetí, máme připravené dostatečné kapacity,“ může tak říct náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.
Nutno dodat, že radnice se v posledních letech snažila kapacity ve školkách navyšovat. Naposledy se otevírala velká přístavba v mateřince na Teplého ulici na sídlišti Dukla. „V uplynulých letech jsme otevřeli řadu nových tříd a další investice do rozšiřování míst pokračují,“ doplnil Rychtecký.
Přístavba Mateřské školy Kamarád je v provozu od září. Stála 83 milionů korun. Kapacita školky se tak zdvojnásobila. „V rámci investice vzniklo také nové, bezpečnější parkoviště s novým výjezdem a vjezdem s průjezdným režimem a spousta krytých stání pro jízdní kola,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.
Pardubice zřizují 29 školek, v nich bylo dosud zhruba 3 100 míst, nová kapacita je nyní díky přístavbě 3 200 dětí. Navíc na území města funguje hned několik soukromých školek. Město má asi 92 tisíc obyvatel. Školka v Teplého ulici je spádová nejen pro oblast sídliště Dukla, ale děti tam vozí i lidé z Popkovic, Svítkova a Dražkovic.
„Spádovou oblast jsme vybrali proto, že je větší než ostatní. Byla tu bytová výstavba a plánuje se další. Školka je na dobrém místě na cestě ze Svítkova, je dostupná pro dukelské obyvatele,“ řekl Rychtecký.
Zápisy proběhnou už 16. a 17. března
Dá se tak očekávat, že zápisy proběhnou víceméně v klidu. Samotný sběr žádostí, tedy vlastní zápis dětí, se bude konat v pondělí 16. a v úterý 17. března vždy od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 16:00 přímo v mateřských školách.
Řada z nich nabídne také možnost rezervace konkrétního času pro osobní podání. „Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna 2026 dovrší pěti let, tedy pro děti narozené do 31. 8. 2021. Přijímání dětí probíhá podle kritérií stanovených ředitelkami škol v souladu se školským zákonem a ve spolupráci se zřizovatelem,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.
Podrobné informace, kritéria i potřebné formuláře najdou rodiče na webu zapisyms.pardubice.eu. „Po vyplnění je nutné žádost vytisknout, nechat potvrdit dětským lékařem a následně ji ve dnech zápisu doručit do vybrané mateřské školy. Podání je možné také prostřednictvím datové schránky nebo poštou,“ dodal Jakub Rych.