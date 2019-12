Pardubice proti Bohdanči: Odmítají místní zákaz pro kamiony

Několik let trvající snaha města Lázně Bohdaneč zbavit se kamionů, které přes město sjíždějí z dálnice D11 i opačným směrem, vyústila v banální sousedský spor s krajským městem. Jestliže totiž lázeňské město tvrdí, že kamiony nechce, Pardubice odpovídají: my také ne!

„Budu odpůrcem, neumím si představit, že by celá nákladní doprava jezdila přes město Pardubice do zóny Semtín,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) během setkání s novináři.

„Doufáme, že změníme jejich názor. Musíme s nimi jednat,“ řekl starosta Lázní Bohdanče Vladimír Šebek. Zatím se zdálo, že Bohdaneč ve svém úsilí zbavit se kamionů docela boduje.

Přesvědčil Pardubický kraj, aby kvůli tomu začal přebírat od státu část silnice I/36 od výjezdu z dálnice D11 po křižovatku v Rybitví za Lázněmi Bohdančem. Úsek je již rozhodnutím ministerstva dopravy vyřazen z kategorie silnic první třídy. Poté, co se z něj stane krajská komunikace druhé třídy, bude na ní možné omezit nákladní dopravu.

Nechceme další problémy s dopravou u Globusu

Pardubice se ale ptají: Kudy budou jezdit kamiony do semtínské průmyslové zóny, pokud už nebudou moci přes Bohdaneč? Na to existuje jednoduchá odpověď: pojedou přes Opatovice nad Labem, po Hradubické a na mimoúrovňové křižovatce u Globusu sjedou na Semtín. Opačným směrem zrovna tak. Primátor je přesvědčen, že v takovém případě se na této křižovatce zadělává na další problém v dopravě a - což je nepochybně pravda - těch už mají Pardubice docela dost.

„Doprava je tu v katastrofálním stavu, stát nám dluží všechny obchvaty,“ řekl Charvát. Bohdaneč odpovídá, že ve skutečnosti odklon kamionů žádné potíže Pardubicím nezpůsobí. „Nic se neucpe, existuje na to i studie od Sudopu,“ argumentuje Šebek.

O omezení dopravy stojí i Voleč, Rohovládova Bělá a Bukovka, které jsou na silnici I/36 zatíženy nákladní kamionovou dopravou, jež si místo využití dálnice přes Hradec Králové zkracuje cestu právě těmito obcemi. Pardubice by se zákazem podle primátora souhlasily snad jen v případě, že by stát investoval do rozšíření silnice k průmyslové zóně či dokonce do obchvatu Lázní Bohdanče. Ale to jsou jen řečnická cvičení. Nic takového se pochopitelně nedá čekat.

Aby to nebylo jednoduché, tak na silnici přes Lázně Bohdaneč se zatím o žádných zákazech nedá mluvit. Převod silnice první třídy na kraj jaksi zamrzl. Už to není silnice první třídy, ale ani krajská komunikace, kraj ji totiž nepřevzal a ani se k tomu v nejbližší době nechystá. Chce, aby ji stát nejdříve opravil a vyřešil majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. A to přitom už stát slíbil zaplatit bezmála čtvrt miliardy korun za úpravy silnice.

Převod se jednoho dne pravděpodobně dokončí, kraj pak dost možná i zažádá o zákaz vjezdu kamionů, ale není možné říct, zda úřady omezení nákladní dopravy schválí. Zvlášť když Pardubice vyvinou maximální úsilí o to, aby odpovědí bylo ne.

Vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek upozorňuje, že nové dopravní značení by musel schválit odbor dopravy magistrátu. „K takovému požadavku se musí vyjádřit spousta dotčených organizací včetně města,“ uvedl.