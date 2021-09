Obce po letech vyhrály boj nad kamiony, Lázním Bohdanči se uleví jen zčásti

„Je až zázrak, že se na této silnici v našich obcích nestal žádný vážný úraz, teď si budeme užívat zklidnění dopravy, které v našich obcích skutečně neznáme,“ řekl starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Ve vesnici, kterou řídí, každé všední ráno pravidelně stával pracovník obce, který zastavoval proud aut a pouštěl děti přes přechod do základní školy.

Od pondělí už tudy nákladní doprava nad 12 tun neprojede. Zákazové značky jsou jak na sjezdu z dálnice D11 u odbočky na Chýšť, lemují však také Rybitví. Poslední možností od Pardubic, kam se kamiony dostanou, je kruhový objezd v centru Lázní Bohdanče. „Usilovali jsme o to minimálně osm let. Už dnes je vidět, že je doprava klidnější,“ řekl starosta Lázní Bohdanče Vladimír Šebek.

Jediné lázeňské město v Pardubickém kraji přitom usilovalo o to, aby zákazová značka byla umístěna mimo centrum a za nejpozdější místo, kde se mohli řidiči kamionů otočit, navrhovalo nadjezd u Globusu. Proti tomu se ale před časem důrazně ohradil primátor Pardubic Martin Charvát.

„Budu odpůrcem, neumím si představit, že by celá nákladní doprava jezdila přes město Pardubice do zóny Semtín,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

A bylo mu vyhověno. Poslední šancí, kde se mohou řidiči kamionů otočit, je v Bohdanči na náměstí. „Je to možná trochu poloviční vítězství, ale i tak jsme spokojeni,“ řekl Šebek, který musel v souvislosti s neúnosnou dopravou řešit i rozhořčené výtky lázeňských hostů, kteří si do klidného městečka přijeli odpočinout, místo toho dýchali zplodiny z projíždějících kamionů a místo klidu sledovali, jak centrem proudí jeden kamion za druhým.

„Byli nespokojeni. Lázně poskytují velmi dobrou péči, ale doprava jim to kazila. Klienti, kteří už to v Bohdanči znali, nechtěli pokoje do náměstí, 1 700 kamionů přes den a 200 v noci mělo negativní dopad. Věřím, že se to nyní zlepší,“ řekl Šebek. Městská policie se na dodržování zákazové značky pro kamiony nyní zaměří. A žádnou dobu hájení uznávat nebude.

„Značky už dávno nabyly právní moci, jsou na dálnici minimálně měsíc. Není potřeba nový povrch průtahu hned nechat zničit. Takže za průjezd pokutujeme tisícem korun až dvěma,“ řekl vrchní strážník bohdanečské městské policie Petr Mikulenka.

Strážníci mají upraveny směny tak, aby byli schopni 24 hodin pohlídat dodržování zákazu vjezdu kamionů. Očekávají, že zejména v noci si cestu přes Bohdaneč k dálnici některý z řidičů kamionu pokusí zkrátit. „Takto to bude zhruba měsíc, než si řidiči kamionu zvyknou, že tudy průjezd není možný,“ řekl Mikulenka.

Průjezd Bohdančí, který byl dříve součástí silnice I/36, přešel pod správu Pardubického kraje a nově je od dálnice D11 celá tato silnice až k nadjezdu u Globusu vedená jako II/211. Od pondělí je také nově opravený průtah Lázněmi Bohdančí otevřený a průjezdný.

Definitivně by se Bohdanči mělo ulevit, až na této silnici vznikne kruhová křižovatka na odbočce na Černou u Bohdanče. Poté by se zákazová značka posunula sem a kamiony by se zde pohodlně otočily.

„Maximálně se tedy pak kamiony dostanou před Rybitví a do průmyslové zóny, která je v Semtíně,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.