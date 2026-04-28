VIDEO: Kamion zůstal na přejezdu mezi závorami, projíždějící vlak ho těsně minul

,
  15:45
Správa železnic (SŽ) zveřejnila video kritické situace chorvatského kamionu, který v neděli vjel na železniční přejezd v Pardubicích v okamžiku, kdy už svítila výstražná světla. Zastavil až ve chvíli, kdy se začaly sklápět závory a jedna z nich spadla mezi kabinu a cisternu. Projíždějící vlak poté soupravu těsně minul. Případem se zabývá policie. Odborníci znovu připomínají, jak se v podobných situacích správně zachovat.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zprávy o řidiči kamionu, který svou neopatrností málem způsobil tragédii na železničním přejezdu, obletěly republiku. Video podle vyjádření policejní mluvčí Pardubického kraje Markéty Janovské policie zveřejnit z taktických důvodů nechtěla. SŽ ho však později publikovala na svých sociálních sítích.

Kamion vjel na železniční přejezd v Pardubicích Na Slovanech v momentě, kdy svítila výstražná světla. Zastavil až ve chvíli, kdy se začaly sklápět závory a jedna z nich spadla mezi kabinu a cisternu. (26. dubna 2026)
Železniční přejezd na frekventované Dašické ulici v Pardubicích patří na hlavním železničním koridoru k těm nejrizikovějším. (27. dubna 2026)
10 fotografií

Přejezd na Dašické ulici v Pardubicích patří na hlavním železničním koridoru mezi nejrizikovější. Řidič cisterny na něj vjel nejen ve chvíli, kdy už byla aktivní výstražná světla, ale i navzdory zákazu, který je z obou stran vyznačen dopravními značkami. Před střetem s projíždějícími vlaky ho dost možná zachránilo couvnutí z kolejí, které však nestihl dokončit. Místo toho, aby prorazil břevno, které se mu spustilo na kabinu, zůstal stát. Jedna závora nakonec spadla těsně vedle kabiny, druhou couvnutím poškodil a zaklínil ji mezi tahač a cisternu.

Kamion uvázl mezi závorami, blížily se dva vlaky. Svědek vyfotil hazard na přejezdu

Jak málo scházelo ke střetu, dokumentuje na videu zachvění kabiny řidiče tlakovou vlnou vzniklou projíždějící soupravou.

Incident zaznamenal i strojvedoucí projíždějícího vlaku a okamžitě ho nahlásil dispečerovi SŽ. Policie případ vyšetřuje jako trestný čin obecného ohrožení.

SŽ v souvislosti s incidentem v Pardubicích znovu apeluje na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a připomíná, jak se v krizové situaci zachovat.

„Tady šlo o život! Řidič kamionu v Pardubicích ignoroval červenou na přejezdu a uvázl mezi závorami. Jen neuvěřitelnou shodou okolností nedošlo ke katastrofě. Stačilo přitom pár vteřin a následky střetu hned se dvěma projíždějícími vlaky mohly být tragické. Vždy respektujte výstražná znamení! Na přejezd nikdy nevjíždějte, pokud si nejste jistí, že ho včas opustíte. Když už na kolejích uváznete, neváhejte, závoru proražte a okamžitě vyjeďte,“ napsala SŽ ke zveřejněnému videu na svém facebooku.

Závoru lze snadno zvednout, nebo prorazit

Podle odborníků je důležité myslet na to, že červené světlo je vždy nadřazeno závorám. Stejně samozřejmé by mělo být zpomalení a rozhlédnutí se. Pokud auto uvázne mezi závorami, může pomoci další člověk závoru zvednout, případně jí lze snadno prorazit. Pokud auto nejede, je nutné volat bez váhání linku 112 a nahlásit číslo přejezdu. Pokud to situace dovolí, pokusit se auto odtlačit. V případě, že není jiná možnost, ihned vozidlo opustit a dostat se do bezpečí.

Stejně rychlá by měla být reakce i u lidí, kteří jsou svědky podobného incidentu. Na prvním místě je dostat do bezpečí posádku vozu, přivolat pomoc a pokud se vlak ještě neblíží, pokusit se auto z přejezdu odtlačit.

„Na přejezd je zakázáno vjet, když červená světla svítí/blikají, a to i když se břevna závor pohybují, jsou zvednutá atp. Porušení pravidel silničního provozu při jízdě přes přejezd je velmi riskantní. Často končí tragicky, vážnými úrazy nebo smrtí a vysokou hmotnou škodu. Někdy dochází také ke zranění osob ve vlaku nebo v blízkosti přejezdu (odhození vozidla po srážce atp.). Proto je nutné, aby se lidé na přejezdech chovali skutečně obezřetně a neriskovali,“ uvedl specialista z tiskového oddělení Českých drah Petr Šťáhlavský.

Stále opakující se scénář na přejezdech vede k neustálému zlepšování zabezpečení i monitoringu. Lidé však v podobných situacích často zazmatkují a průšvih je na světě.

„Cílem je dále zvyšovat bezpečnost infrastruktury, ale současně také podporovat opatření, která dokážou účinně reagovat na chování řidičů, jež je v drtivé většině klíčovým faktorem vzniku nehod. Příkladem mohou být inteligentní kamerové systémy, monitoring přejezdů a také důsledné postihy řidičů,“ doplnila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Podnikatele stále ruší hluk z hřiště. Jeho dovolání soud odmítl, zatím se nevzdává

Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek...

Podnikatel Miloš Holeček neuspěl u soudů se svou snahou donutit Pardubice, aby omezily hluk ze hřiště v parku Na Špici, u něhož žije. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl. Holeček se ale vzdát nechce a...

28. dubna 2026

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Kocour uvázl v bubnu pračky. Hasiči za jeho vysvobození dostali sladkou odměnu

Kocour uvázl v pračce, museli ho vyprostit hasiči. (26. dubna 2026) (26. dubna...

Neobvyklý víkendový zásah za sebou mají hasiči z Pardubicka. Vyrazili totiž na pomoc zvídavému kocourovi, jenž se vydal na průzkum domácnosti. Že je pračka špatnou „zašívárnou“, zjistil až ve chvíli,...

27. dubna 2026  16:28

Kauza parkovacího domu u soudu. Soutěž byla původně zrušena, řekl svědek

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Zadávací řízení na stavbu parkovacího domu v Pardubicích bylo v létě roku 2023 nejdříve zrušeno z ekonomických důvodů. Později po námitkách se zdroje financování našly a městský fond své rozhodnutí o...

27. dubna 2026  15:35

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Kamion uvázl mezi závorami, blížily se dva vlaky. Svědek vyfotil hazard na přejezdu

Premium
Kamion vjel na železniční přejezd v Pardubicích Na Slovanech v momentě, kdy...

Možná jen decimetry v neděli odpoledne dělily rozjetý vlak od kabiny chorvatského kamionu, který z nepochopitelných příčin vjel na železniční přejezd v Pardubicích v okamžiku, kdy už svítila...

27. dubna 2026,  aktualizováno  14:15

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Cesta vpřed, nebo do pasti? Film Jana Musila o koučích na všechno míří do kin

Z natáčení filmu Ovce žerou první, který vznikal v Pardubicích.

Jak je snadné podlehnout manipulaci, instantnímu štěstí, povinnému pozitivnímu naladění a radám plných frází. Takový je první český demotivační film Jana Musila Ovce žerou první, který měl v tomto...

26. dubna 2026  8:30

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Svitavy podpořily jednání s firmou ČEZ o větrnících, obce budou mluvit jedním hlasem

V rámci světového dne větru otevřely některé větrné elektrárny v Karlovarském...

Zastupitelé Svitav v tomto týdnu souhlasili s plánem tamního mikroregionu, který si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybral společnost ČEZ.

25. dubna 2026  9:07

Řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi a utopil auto, dechová zkouška ukázala proč

Podnapilý řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi vodní nádrže a skončil ve vodě....

Jízdu po uzounké cestě na hrázi rybníku u Poličky na Svitavsku tento týden nezvládl řidič Mazdy Tribute. S autem nakonec sjel přímo do vody. Před jízdou pil.

24. dubna 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.